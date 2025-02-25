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板橋旅遊團15人上吐下瀉掛急診 嘉縣衛生局調查

中央社／ 嘉義縣25日電

新北市板橋區至南部的旅遊團，下午1時許34名團員中15人出現腸胃道不適、上吐下瀉等症狀，到嘉義縣大林慈濟醫院掛急診，事發原因嘉縣衛生局調查中。

大林慈濟醫院今天發布新聞稿表示，15名身體不適的團員正陸續接受症狀治療，目前初步檢查無嚴重症狀，生命徵象穩定。旅行社指出，有2名團員昨晚發燒，已先脫團返家。

大林慈濟醫院主任秘書劉鎮榮表示，急診部接到遊覽車病患就醫，緊急啟動大量傷患機制，動員醫療團隊即時為病人診療，院方依規定通報嘉義縣衛生局。

大林慈濟醫院急診部副主任黃俊卿表示，經了解，23日晚上就有團員出現症狀，昨天陸續有人出現上吐下瀉的症狀，到今天還有團員出現這些症狀，從首名病患出現症狀至今已是第3天。黃俊卿說，因團員觀光地點及飲食十分多樣，目前仍在檢驗中，需要一點時間去釐清，到底是哪一個環節造成。

嘉義縣衛生局說，已派員到醫院詢問患者，旅行團活動範圍廣泛，有在餐廳、夜市吃東西，目前朝食物中毒方向調查，也有可能是病毒感染。

嘉義 慈濟 衛生局

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