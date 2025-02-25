台北市文學季「靈距離」平路：角色的交換靈魂

台北市文學季在3月2日起跑，今天舉辦記者會公布今年以「靈距離」為題，透過科技工具探討數位浪潮下的溝通，邀集心理諮商、YouTuber等跨界論壇，並於5月邀集著有「餘震」的國際華文作家張翎訪台，與讀者間展開對話。

文化局長蔡詩萍致辭說，寫作的人需要一定的孤獨、個性的難搞，現今的數位時代就是有著如此孤獨感，也是文學立足的空間，今年文學季以「靈距離」為題，透過講座、展覽、活動等多元形式，更有記者、閱評、工程背景出身的作者跨足，開啟一場場深刻的對話思索。

作家平路致詞說，每次自己寫字時對著電腦，最希望的不外乎是拉近與讀者間的距離，但夠幸運的話，還能和書本的主人翁，不論是神祇、AI、寵物交換靈魂，那一瞬、那個感覺就像是進入齒輪，緊接著開始滑行，如今3Ｃ將人的生活切成愈來愈薄，片面的經驗能藉著書寫文字、影像創作，達到真正的零距離。

文化局介紹，台北文學季以「靈魂觸碰」斜槓不同領域講師，包含影評人馬欣與諮商心理師海苔熊以溝通為題對話。記者暨作家的李桐豪搭配音樂訪談型的YouTuber那那大師聊訪問的藝術。樂評人馬世芳在明星咖啡館的飲食體驗帶出日常餐桌對話，以及演員陳家逵的限定讀劇會等。

緊接著「語彙生成」則探討數位浪潮下科技工具的革新。由前工程師、作家寺尾哲也與台灣人工智慧實驗室創始人杜奕瑾，探討生成式AI如ChatGPT等如何改變未來文學圖景。Instagram粉絲突破30萬的作家張西則與YouTuber呱吉則以KOL視角談談當今多元的社群媒體生態等。

策劃執行的文訊雜誌社長封德屏表示，靈魂的對談何其難、何其奢侈，又卻何其容易，其實一首詩、一本小說中的男女對白就能引人熱淚，說出的或許是你我的想說的話。

她分享，記得陪著朋友去攝影展，一張平淡的攝影卻惹得朋友一把鼻涕和眼淚，因為影中的巷口如同老家，蹣跚的老嫗像是過身的母親，「文學和藝術沒有距離。」