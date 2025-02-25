威力彩20億頭獎僅花2,100元 台彩：中獎人靠這2種買法

威力彩連槓33期，24日晚開獎在新北市樹林區、由一人獨得20.07億元，台灣彩券公司總經理謝志宏25日表示，從系統顯示發現，中獎人為自選、包牌，僅花2,100元購買，不僅獨得頭獎，也中了二、三、四獎，總共贏得20億2,013萬942元獎金，他笑稱：「應該是資深彩迷！」

台彩公司董事長黃志宜也驚訝說：「我從當總經理至今，第一次看到有人這樣選！」

昨晚在新北市樹林區的金發野彩券行，開出20.07億元頭獎，這也是威力彩上市以來，歷史第6高的單注頭獎獎金。謝志宏說，這次的中獎人共花費2,100元購買21注，以自選、包牌方式，中2獎2注，3獎6注、4獎12注，總計獨得20億2,013萬942元，其中第一區選了7個號碼，第二區則選了3個號碼，推估中獎人的買法應是「資深彩迷」。