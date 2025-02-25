心臟外科先驅朱樹勳辭世享壽87歲 生前曾心繫這件事

台灣心臟外科先驅朱樹勳今天上午9時辭世，享壽87歲。朱樹勳完成台灣第一例冠狀動脈繞道手術，被譽為台灣心臟外科先驅、心臟救星，曾獲第卅屆醫療奉獻獎，培育門生無數，包括台北市前市長柯文哲、台大心臟外科教授王水深、許榮彬、陳益祥等，一生致力提升台灣心臟外科技術，是台灣心臟外科的拓荒者。

出生於日據時代屏東縣的朱樹勳，求學時對文學與藝術感興趣，高中時因好友選讀理組而轉向理工科，後來考上成功大學土木工程學系，因為不滿足於工程繪圖，大一時準備重考，進入台大醫學系。他雖然熱愛藝術與文學，但在大三時因為一堂解剖學課程，受到老師影響，決心投入外科，後來選擇尚未成熟的心臟外科領域，立志開創台灣的心臟外科發展。

當時台灣心臟手術成功率僅50%，而美國已達90%，朱樹勳決定赴美學習，向多家頂尖醫院寫信請求機會，被德州心臟學院醫師Dr. Cooley（庫利）接納，於1971年前往美國。當時台大醫院一年僅30至50例心臟手術，而德州心臟學院一年達3000例，他在高強度訓練下學習最先進的手術技術。

1973年，36歲的朱樹勳返台，推動台大醫院心臟手術，從每年50例增至400例，提升技術與成功率，讓患者更願意接受手術。他曾在夜班時，為胸口插刀、心臟停止的病患緊急剖胸手術，成為台灣第一例成功的心臟急救案例，也發表成為他的第一篇論文。他被派往薩爾瓦多擔任顧問，成功完成10例心臟手術，後續也在台大醫院創下24項首例手術，包括冠狀動脈手術與同種心瓣膜移植。

朱樹勳完成台灣第一例換心手術，並創下多項創舉，包括1989年全球首例「雙心人」手術，將供體心臟植入患者體內，與原有心臟共同運作。2000年，他更完成「三心人」手術，將兩顆來自不同人的心臟植入同一患者體內，創下世界紀錄，使患者續命15年。

朱樹勳在手術領域有突破，也改革醫院體制，在擔任台大醫院外科部主任時，建立心臟移植團隊、推動急診檢傷分類與人才培養制度，也參與亞洲首例腎臟移植。他轉任台大醫院醫務副院長後，導入績效獎金制度，確保優秀人才留任，並推動醫院臨床企業化管理，提升運作效率。

1999年，62歲的朱樹勳決定接受新挑戰，離開台大醫院，接任亞東醫院院長。他推動醫療品質提升，歷經7年改革，使亞東醫院在2006年升格為醫學中心，並促成捷運「湳仔站」更名為「亞東醫院站」，讓醫院與捷運站無縫銜接，提升就醫便利性，成功讓亞東醫院躍升為板橋地區的優質醫療機構。

完成超過6000例心臟手術後，朱樹勳不再執刀，但仍堅持門診，並持續培養後輩。他認為，年輕醫師應在住院醫師時期努力學習，成為主治醫師後勇於創新，並應抱持謙卑態度，照顧病人。他強調，醫學是終身學習的過程，這是他從醫近一甲子的信念，也是他傳承給後輩的重要精神，他於2020年獲頒第30屆醫療奉獻獎。