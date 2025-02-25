十大新聞牽動國人心理健康 球迷支持對球員有正向影響

從北市幼園兒到世界12強棒球賽等，精神健康基金會今日舉行「2024年台灣社會十大新聞事件」，票選依據要考量與心理健康相關事件。十大新聞類型多元，從社會關注事件「台北幼兒園性侵案」到體育新聞「中華隊12強棒球冠軍」皆有，精神健康基金會執行長韓德彥表示，球賽對人們心理健康有積極影響，如今天也有中華隊跟西班牙的驟死賽，都會牽動國人的心情變化。

精神健康基金會今天公布2024年十大社會分別為，台北幼兒園性侵案、勞動部霸凌風波、精神障礙者不得判死刑、長效針劑有助於控制精神疾病、推失智父落溪的長照悲劇、瓊瑤放棄生命、青少年自殺死亡率上升、兒少網路成癮釀社群恐慌、詐騙總額372億元、中華隊12強棒球冠軍。

精神健康基金會精神健康指數組召集人楊聰財指出，十大新聞事件為第二年舉辦，依照每一個月的6項重大新聞事件中，票選而來。

楊聰財表示，在幼兒園園長之子毛畯珅涉嫌性侵偷拍兒童，顯示兒童保護機制的重大漏洞，現行法律對媒體報導的限制，讓兒童性侵案件無法及時曝光，應建立合理報導規範，例如允許匿名揭露學校或機構名稱，以免更多兒童陷入危險。

長效針劑可以降低12%精神疾病患者住院風險。精神健康基金會董事長胡海國指出，部分患者不願意機獸長效針劑，是因為會引起皮膚肌肉疼痛，因此必須強調口服藥物治療，並且也要搭配社會復歸方案。

作家瓊瑤去年底輕生，台大醫院精神醫學部主治醫師黃宗正指出，華人社會下死亡常被當作禁忌話題，但這不僅是個人悲劇也是社會縮影。根據蓮花基金會2024年對50歲以上國人的調查，有90%民眾觀念上認同自然死，然而只有15%預立醫囑（DNR），12%預立遺囑，預立醫療決定者更少，顯示民眾對自然死的準備仍然不夠。

據數位發展部調查，12到19歲的人口中，8.6%有網路沉迷；20到29歲則是14.7%。兒福聯盟調查也發現，86.9%的兒少曾出現社群恐慌現象，伴隨產生孤單、焦慮、悲傷、自卑等負面情緒。

台大醫院精神醫學部主治醫師簡意玲建議，政府應考慮制定相關政策，並鼓勵家長主動監督與引 導青少年使用網路，確保孩子能夠在健康的環境中成長。

去年中華隊在世界棒球12強賽事奪冠，引發全台轟動，為本次少見正向新聞。韓德彥以球員間「666」手術、「金三角」的手術為例，球員全力以赴的精神，不僅提升個人心理健康，也激勵國人。另外團隊合作、相互激勵，也助於減少壓力，提升心理健康。