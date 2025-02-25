台彩過年賣破789億年增17% 總座：賓果賓果最令人驚訝

今年農曆春節期間，台灣彩券加碼金額創史上新高達新台幣10.5億元，策略奏效，也同步推升銷售業績，台彩董事長黃志宜25日表示，大樂透春節玩法買一張對三種獎、以及賓果賓果的都市傳說「三星四倍十期」創造歷史新高紀錄都讓過年業績亮眼，達到789億元，年增17%。

台彩總經理謝志宏也說，台彩的過年業績，從1月1日至24日止，整體銷售業績有788.8億元，相較去年成長16.8%，數字蠻驚人，相比去年同期增加113.6億元，成長率有16.8%，主要成長動能集中在電腦型彩券。

攤開電腦型的同期業績有232.9億元，較去年成長66.2%，成長金額為92.8億元，另一立即型彩券刮刮樂部分，今年業績表現556億元，較去年同期成長3.9%，成長幅度相對小，換言之，電腦型為今年整體帶動業績的主因。

謝志宏表示，整體來說，「過年業績上半場是在過年期間的刮刮樂，下半場則從1月24日開始加碼，後面又有累購、以及賓果賓果、威力彩的累積頭獎20億元等，相對來講電腦型表現比立即型還好」。

他提到，春節期間，電腦型部分，從除夕前15天至後15天，相對就已經賣到160.6億元，從1月1日到2月14日這段期間，同期比較已賣到史上創新高，「業績成長的時間大部分集中在前後15天。」此外，前後15天內還有賓果賓果助攻，加碼期間賣破58.6億元，平均單日銷售金額約2.9億元。

謝志宏表示，「這歷史紀錄是從賓果賓果上市以來，其單日銷售紀錄平均都創新高，總量在相對應期間也創新高；其次大樂透1月24日至2月12日連續20天天天開獎，加碼天數為史上新高。」

2024年台彩是第五屆第一年，頭獎金額不如今年高，今年大樂透在春節期間可得到4.3億元、一路累積到4.7億，再來是威力彩，這次雖沒有加碼，可是慢慢累積至24日開出20億元，這段期間頭獎累購效益對業績有很大幫助。

針對刮刮樂春節2,000元超級紅包，共發行230億元，上市三天就完批，史上最多獎成功帶動整體銷售動能：刮刮樂春節前總獎金386億元、史上最多，刮刮樂春節前1,459個百萬元含以上獎項，也是史上最多。

而最令人驚訝的是賓果賓果，2月6日本以為開工後，熱度會下降，沒想到有人在threads上丟出玩三星店選四倍十期，中獎率很高的貼文，一下子大家一時間跟風，「我們都覺得很訝異，加上有一個網路上有數學老師去測試實際上講得是否準確，實測買了一千結果中了4,600元，文章一直被轉載，結果大家就轉傳，後來從2月6日、2月7日一直發酵到2月12日，每天銷售數字一直往上跳，造成系統上當機」。