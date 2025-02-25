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外科名醫朱樹勳辭世享壽87歲 享譽器官移植領域

中央社／ 新北25日電
醫療奉獻獎得獎者朱樹勳。聯合報資料照
醫療奉獻獎得獎者朱樹勳。聯合報資料照

亞東醫院證實，亞東醫院副董事長、心臟外科名醫朱樹勳今天辭世，享壽87歲。院方指出，朱樹勳致力醫學領域發展，影響無數後輩，不捨其辭世，緬懷其永不放棄的精神。

1968年5月27日台大醫院外科主治醫師李俊仁完成台灣、亞洲首例的活體腎臟移植手術，此後台灣器官移植在亞洲地區一直居於暫時領先地位。

當年曾在李俊仁身旁協助開刀的住院醫師朱樹勳在1987年夏天完成台灣首例心臟移植手術，為亞洲第3例（依序為日本、印度、台灣）。

依據亞東醫院官網，1999年亞東醫院與台大醫院策略聯盟，由朱樹勳教授出任院長，確立邁向醫學中心的願景；2006年亞東醫院通過評鑑，取得醫學中心資格。

朱樹勳是前民眾黨主席柯文哲的恩師，朱樹勳曾在接受媒體訪問時表示，他在台大醫院當外科主任時，指定柯文哲照顧加護病房的病人。

院方指出，朱樹勳用心傳承，培育多名心臟科傑出人才，並讓亞東醫院脫胎換骨轉型。朱樹勳長期提攜與栽培，並精進醫學專業，也開啟醫院管理的概念，直到2015年由林芳郁教授接任院長。

朱樹勳卸任院長後，院方表示，他轉擔任徐元智先生醫藥基金會副董事長，雖不執刀，但仍期勉年輕醫師持續精進，在亞東醫院服務超過25年。

院方指出，朱樹勳擔任院長任內，亞東醫院推動器官移植，朱樹勳挑戰不可能的任務，到任後的4個月，完成台北縣（新北市前身）首例的開心手術；2001年起，陸續完成異位心臟移植手術，創造世界首例的心臟移植「三心人」及後續「雙心人」手術。

朱樹勳為心臟外科名醫，院方表示，他曾完成逾6000例心臟手術，被稱為台灣醫界傳奇，創下多個「第一」，包括第一例冠狀動脈繞道手術、主動脈內幫浦救人、同位心臟手術、異位心臟手術等。他於2020年獲得「第30屆醫療奉獻獎」。

院方指出，朱樹勳一生致力醫學領域發展，以卓越智慧與遠見引領亞東醫院前行，更以永不放棄的精神，影響無數後輩；其精神與貢獻，令人長存心中與緬懷，也盼望藉此激勵後進，勇於承擔責任、砥礪前行。

亞東醫院 手術 醫學中心

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