「NG鞋出清會」27日開跑 首購封場會已有千人報名卡位

日曜天地OUTLET今天宣布，一年一度的「NG鞋出清會」27日登場，一路舉辦到3月24日，有超過60大品牌、上萬雙鞋款以1折起出清。而且「首購封場會」截至今天，已有千位鞋迷報名卡位，準備開搶。

日曜天地OUTLET說，所謂NG鞋，是指因為有小色差、微汙、溢膠等輕微瑕疵，而無法當正價品販售的鞋款，但功能與舒適度完全沒問題，穿起來跟專櫃賣的沒什麼兩樣。然而，價格最低只要百元，因此也被視為是撿便宜買鞋的機會。也因為一年只有一次，錯過就只能等明年。

今年有超過60大品牌參與，包括SKECHERS、Timberland、PALLADIUM、LA NEW、Havaianas、FILA、Fitflop、Under Armour、ADIDAS、Nike、CHAMPION、CONVERSE、LE COQ SPORTIF、ROXY、KANGOL等，無論是皮鞋、運動鞋、休閒鞋、高跟鞋或涼拖鞋，款式相當多。只要百元就可輕鬆入手名牌鞋，千元還能一次輕鬆帶走多雙。

內行人都知的「首購封場會」則在27日的10時30分至下午1時30分，開放給已報名的粉絲優先進場，目前已有近千位鞋迷已報名卡位，準備開搶。想參加的朋友可至日曜天地FB粉絲專頁（https://sout.tw/76vtqb）報名，成功後當天憑訊息即可入場提前搶購。