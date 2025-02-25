從都市設計到田間耕作—— 一位小農如何運用行銷協助農民打團體戰

黃家均是一位從都市走向田間年輕農民，他的故事不僅是傳統農業的延續，更是將現代行銷與創意融入農業領域的典範。小學時，黃家均跟隨父母北上求學，並自此開始了他在北部的學習生活。每到寒暑假，便要回到奶奶家，幫忙務農，這段經歷深深影響了他，讓他對農業有了獨特的情感。

大學時黃家均念廣告系，畢業後進入百貨公司擔任行銷設計，隨後又轉至知名牛仔褲品牌的企劃部門。這些經歷讓他接觸到品牌發展、市場策略等領域，並為他後來的農業事業奠定了基礎。然而，對於自己專業知識的不足，他決定進一步攻讀織品研究所，學習更多與產品、品牌運營相關的專業知識。

然而，因緣際會下，黃家均遂要回鄉務農。初期他希望將自己在都市學到的行銷、設計及品牌專業應用到農業領域，最後推動農民共同合作成立了嘉義縣嘉農農產加工生產合作社(以下簡稱嘉農加工生產合作社)，打團體戰，將農業提升至新的層次。

返鄉後，黃家均先協助農企業做品牌，由農企業中吸取農業經驗，經驗中其實有許多的失敗經驗，並從中得知，台灣農業規模小需要更多的農友打團體戰。後才與更多的小農成立嘉農加工生產合作社，而是將目光放在如何幫助更多農民打團體戰。不僅希望自己能夠透過創新方式改善農業生產，還想運用自己在都市學到的行銷技巧，協助當地農民整合資源、合作發展。

「農業不僅是耕作，它需要的是行銷與國產農產價值的提升。在這樣的思維下，我開始幫助當地農民整合資源，異業結合，讓消費者能夠看到背後的故事與價值。」黃家均說明。

「如果我們能夠團結合作，共同推廣產品，或是站在巨人的肩膀上往上爬，並能共同行銷，將有助於台灣農民的收入穩定。」黃家均表示。透過異業結合，打造出區隔性的農產加工品，並以團體形式進行市場推廣。嘉農加工生產合作社採用國產大豆與台大醫院新竹台大分院聯名合作，打造出全台第一支針對銀髮友善族群適合的產銷履歷國產黃豆漿，地產地銷減少碳足跡，目標是未來能替企業加分；與二代神農獎的嘉義民雄鳳梨神農，共同推出全台第一支有產銷履歷的鳳梨蘋果汁；未來與嘉義大學攜手台灣酪農共同推出品牌鮮乳與保久乳，並提供更多的加工品。

黃家均說，「以往都是垂直整合，我們開始嘗試平行整合，雖然不一定能成功，但消費市場是變動快速的，我們也期待我們能成功。」黃家均協助小農建立品牌形象，設計產品包裝，並進行價格定錨，有機會協助小農將商品上架至新光三越超市等位置，並於2024年開始，嘗試在南科推廣國產農產品。

未來，黃家均計劃將這種合作模式結合更多地區，並進一步擴大當地農產品的市場範圍，開發出在地特色的加工品，並能將這些商品帶向國際市場。

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