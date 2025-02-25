女女吻戲票房冠軍 泰《金孫》製作團隊再創佳績

青春話題新作《平行青春的我們》由泰國新生代演員Earnearn及Fairy領銜主演，2月6日於泰國上映後，即勇奪泰國上映首週末新片票房冠軍，不但獲得電影評論網站IMDB高分好評，近期更強勢入圍大阪亞洲電影節競賽單元。

這部引發泰國一致好評的幕後團隊，就是去年以《金孫爆富攻略》席捲全亞洲的製作公司GDH559。《平行青春的我們》即將於3月7日在台上映。

電影《平行青春的我們》故事改編自泰國女導演吉拉薩亞翁蘇丁的動人真實經歷，講述從小一起長大的阿貞和小安，兩人親密的關係，在情竇初開的青春期迎來重新定義關係的交叉點。但隨著現實生活的挑戰以及男警阿東的出現，讓兩人原本模糊的關係愈加複雜，使得阿貞和小安開始思考愛、成長和成年的意義。

導演在談及電影類型時表示：「我們最初並未打算製作一部「Girl Love」類型的電影，而是單純想講述LGBTQ+角色探索自我認同的故事。然而，如果「Girl Love」的定義是包含彼此相愛的女性角色，那麼《平行青春的我們》確實也可以歸類為這種類型的電影。」

《金孫爆富攻略》製作團隊打造全新青春力作《平行青春的我們》，由泰國新生代演員Earnearn及Fairy領銜主演，故事講述兩位從小一起長大的好友，隨著青春期的到來逐漸開始重新定義彼此情感的過程，電影《平行青春的我們》將於3月7日全台上映。

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