高雄女中怎麼了？大學學測成績出爐 滿級分人數掛蛋
大學學測成績今天出爐，高雄中學自然組滿級分60分人數9人，57級分以上55人；社會組滿級分60分人數2人，57級分以上20人；總計4科60級分總人數達11人。至於高雄女中今年未出現滿級分60分。
各科滿級分部分，國文滿級分人數32人，頂標以上佔全校人數34.23％，英文滿級分人數114人，頂標以上佔全校人數50.18％；數學A滿級分人數:68人，頂標以上占全校人數47.26％；數學B滿級分人數37人，頂標以上占全校人數35.49％；社會滿級分人數39人，頂標以上佔全校人數41.58%，自然滿級分人數101人，頂標以上佔全校人數56.65％。
至於特殊選才及保送推薦，確定上榜的部分計友台大資訊工程系2人、台大化學系2人。另外，雄女今年學測成績滿級分掛零，4科59級分有5人，4科55級分以上共78人，各科滿級分247人次，達頂標1535人次。
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