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麵包內有蟑螂？業者不解稱但會檢討流程

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
有消費者投訴在基隆一家麵包店，購買的麵包內有蟑螂。衛生局今天表示，稽查未發現病媒，不符合規範準則項目，已命限期改善。圖／基隆市衛生局提供
有消費者投訴在基隆一家麵包店，購買的麵包內有蟑螂。衛生局今天表示，稽查未發現病媒，不符合規範準則項目，已命限期改善。圖／基隆市衛生局提供

基隆有百年老店授權製作冰棒中竟有蟑螂，業者道歉並下架。事隔數日，另有消費者投訴，在基隆一家麵包店買的麵包內，也有蟑螂。衛生局今天表示，稽查未發現病媒，不符合規範準則項目，已命限期改善，複查不合格依法裁處。

衛生局今天表示，昨天有人反映在基隆市一家麵包店，購買的菠蘿麵包內有蟑螂。當天就派員前往這家麵包店稽查，未發現有病媒，但有作業場所垃圾桶未加蓋、食材原料未包覆等項目，不符合食品良好衛生規範準則，已命限期改善。

衛生局長張賢政說，食品安全衛生管理法第15條規定，若食品含有害人體健康之物質或異物者，可依同法第44條規定處6萬元以上，2億元以下罰鍰。

衛生局提醒食品業者，應落實衛生自主管理工作，對於食品作業環境保維持整齊乾淨，食品製程採取有效措施及控管，防止其他異物混入食品中，維護民眾飲食衛生安全。

被指出現食安疑慮的麵包店劉姓師傅，今天出面示範菠蘿麵包製作過程，並出示消毒記錄，指開店20多年首重食品安全，以最好的食材製作麵包。從揉麵糰到分成小球狀，過程中都能清楚透過肉眼看見雜質。

對於有消費者表示，買回去的菠蘿麵包內出現整隻蟑螂，何以發生他感到納悶，也感謝消費者提供資訊，會檢討標準作業程序，進一步改善。

有消費者投訴在基隆一家麵包店，購買的麵包內有蟑螂。衛生局今天表示，稽查未發現病媒，不符合規範準則項目，已命限期改善。圖／基隆市衛生局提供
有消費者投訴在基隆一家麵包店，購買的麵包內有蟑螂。衛生局今天表示，稽查未發現病媒，不符合規範準則項目，已命限期改善。圖／基隆市衛生局提供

蟑螂 衛生局 麵包

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