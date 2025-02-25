台彩董座黃志宜：今年業績目標1558億元 續創新高

台彩公司董事長黃志宜今天表示，統計到昨天（2月24日）為止，台彩銷售額788.8億元，較去年同期增加113.6億元、增幅16.8%；台彩今年的業績目標為1558億元，再度改寫台彩自96年接手彩券發行業務以來的新高，其中電腦型彩券業績目標720億元、立即型彩券（刮刮樂）838億元。

台彩今天舉行新春記者會，黃志宜和總經理謝志宏一同出席。在今年業績方面，謝志宏說，截至24日為止銷售金額788.8億元，其中主要是電腦型彩券業績232.9億元，比去年多了93億元，刮刮樂556億元則比去年增加21億元。

至於今年春節期間業績方面，謝志宏說，電腦型彩券業績160.6億元，創下春節期間前後15天的新高；此外，賓果遊戲在春節加碼期間銷售金額58.6億元，同樣是創新高，平均每日銷售金額2.9億元。黃志宜表示，今年春節期間的業績比預期好兩成。

謝志宏指出，今年春節期間電腦型業績成長主因，包括大樂透加碼新增小紅包獎項；威力彩、大樂透頭獎水準較高，也帶動買氣；另外是在社群媒體話題帶動下，賓果遊戲在跟風效應下熱銷。刮刮樂方面，產品發行策略適宜也帶動整體銷量，目前面額兩千元的刮刮樂2000萬元頭獎獎項已刮出8個，還有兩個未刮出，至於面額1000元的刮刮樂，1200萬元頭獎獎項有6個，目前已刮出五個。