新冠又釀14重症1死…主流株變「XEC」 明起供11歲以下幼兒打疫苗

新冠疫情目前處在低檔波動，但仍有重症案例發生，加上近期冷氣團影響，易提高呼吸道傳染病發生機率。疾管署發言人曾淑慧表示，上周新增14例新冠重症及1例死亡，另明日提供莫德納JN.1疫苗給6個月至11歲幼童接種。

疫情中心主任郭宏偉指出，新冠從去年至今疫情平穩，每周重症數約在10至15例。防疫醫師林詠青指出，上周有一名北部50多歲女性，有高血壓、癌症病史，曾接種過新冠疫苗，但是沒有接種JN.1疫苗。起初先咳嗽有痰，但症狀持續，就醫發現血壓血氧偏低，白血球跟發炎指數上升，為新冠肺炎合併呼吸衰竭，收治加護病房給予抗病毒藥物治療，目前住院達一周，持續治療中。

國內近四周本土病例新冠變異株檢出以XEC為主，其次依序為KP.3.1.1、LP.8.1及JN.1。全球主要流行變異株為XEC，另變異株LP.8.1占比上升。

曾淑慧說，新冠病毒從一開始的武漢株，到Omicron、BA.2、XBB.1.5、JN.1、KP.3、XEC等不斷演變，目前XEC占比最高，是因為其複製能力較快，但是現行JN.1疫苗對XEC、KP.3.1.1、LP.8.1等都是JN.1的子代變異株。

因此現在提供種的公費疫苗仍有保護力。截至今年2月24日止，JN.1疫苗已累計接種201.2萬人次，為去年同期1.1倍，目前全國尚餘Moderna JN.1疫苗約326.5萬劑、Novavax JN.1疫苗約8.9萬劑。

考量孩童在托嬰、托育中心、幼兒園及學校因活動接觸頻繁，易造成疾病傳播導致群聚風險。1月22日衛福部傳染病防治諮詢會流感防治組及預防接種組聯席會議決議，自今年2月26日起提供Moderna JN.1疫苗單劑型（0.5毫升）用於滿6個月至11歲幼童接種0.25毫升。