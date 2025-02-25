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台南山海圳國家綠道起點貝克氏鹽草現蹤 守護河川的勝利

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
海保署協助台江社群，進行山海圳國家綠道內海之路的海草調查，在綠道起點的灘地，發現IUCN紅皮書列為瀕危的貝克氏鹽草。圖／台南社大堤供
海保署協助台江社群，進行山海圳國家綠道內海之路的海草調查，在綠道起點的灘地，發現IUCN紅皮書列為瀕危的貝克氏鹽草。圖／台南社大堤供

台南台江流域社群20幾年來守護河川不間斷，海委會海保署今天協助社群，展開首次山海圳國家綠道內海之路的海草調查，在國家綠道零K起點的灘地，發現IUCN紅皮書列為瀕危的貝克氏鹽草，令志工十分開心，代表守護台江河川的環境治理運動，再度獲得重大突破。

台南社大台江分校表示，20幾年前，安東庭園與小台江等台江流域社群，發起守護台江河川運動，首要即是守護嘉南大圳鹽水溪排水線，這條排水線古稱直加弄圳，展開行動前，鹽水溪排已遭受工業及生活汙水嚴重汙染，因此，小台江發起搶救嘉南大圳，呼籲政府在大圳堤岸，種樹築道及整治河川污染。

台江分校執行長吳茂成5年前，小台江水手在學校門前的珍古德涼亭灘地，發現招潮蟹回到校門口，今天，在海保署的協助下，由專家陪同，第一次展開山海圳國家綠道內海之路四草湖、鹽排灘地的海草調查，大家在山海圳國家綠道起點灘地，發現貝克氏鹽草，振奮人心。

貝克氏鹽草是被IUCN紅皮書列為瀕危植物，根據海保署資料，海草是完全淹沒在海水中可以生存的植物，同時也為招潮蟹等海洋動物提供地庇護所及食物，對保育海洋生態系統很重要。

海保署協助台江社群，進行山海圳國家綠道內海之路的海草調查，在綠道起點的灘地，發現IUCN紅皮書列為瀕危的貝克氏鹽草。圖／台南社大堤供
海保署協助台江社群，進行山海圳國家綠道內海之路的海草調查，在綠道起點的灘地，發現IUCN紅皮書列為瀕危的貝克氏鹽草。圖／台南社大堤供
海保署協助台江社群，進行山海圳國家綠道內海之路的海草調查，在綠道起點的灘地，發現IUCN紅皮書列為瀕危的貝克氏鹽草。圖／台南社大堤供
海保署協助台江社群，進行山海圳國家綠道內海之路的海草調查，在綠道起點的灘地，發現IUCN紅皮書列為瀕危的貝克氏鹽草。圖／台南社大堤供

台江 招潮蟹 社群

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