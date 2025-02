一劑200萬元！脊髓性肌肉萎縮症藥物昂貴 患者曝曾想去對岸廈門打

脊髓性肌肉萎縮症(SMA)是罕見的自體隱性遺傳疾病,台灣帶因率非常高,許多人婚後發現孩子患病,才知自己帶基因,更讓病友崩潰是,治療藥物昂貴,一劑背針要價200萬元,確診SMA多年的病患王程麒直言,好不容易等到藥物問世,但天價藥費曾讓他一度絕望,所幸前年開始健保給付,才露出一絲生命曙光。

呼應國際罕見疾病日,高雄醫學大學附設中和紀念醫院小兒部今天舉辦記者會,以「More than you can imagine 超乎想像」為題,邀請脊髓性肌肉萎縮症患者現身說法,呼籲罕病病友盡早篩檢治療。

現年56歲技術研發工程師王程麒是典型脊髓性肌肉萎縮症患者,從小經常摔到、跌倒,大小骨折不斷,比他嚴重是的是妹妹,頻率大概是他的一倍,當時沒有患病意識,直到妹妹30多歲檢查確診罹患SMA,半年後他也確診,那年是41歲。

「確診後,明顯感覺身體功能流失退化。」王程麒說,2011年確診SMA,卻沒有藥物可以治療,醫師只能開維他命B12讓他增強體力,了勝於無,沒想到5年後藥物問世,背針一劑竟要200萬元,根本打不起,台灣也未核准用藥,當下真的很無助和絕望。

王程麒說,後來打聽對岸廈門打一劑只要台幣15萬元,原本安排2022年中就要和妹妹赴廈門施打,主治醫師勸他們等等,隔年終於盼到核准用藥,健保全額給付,讓全家看到希望。

「這要打一輩子,等很多年了,既然有藥用,就一定要試」,他知道病友覺得這像跟打Covid-19疫苗一樣會有恐懼,但他呼籲一定要盡早用藥,每4個月打一次,病況有很大進步,終於不再容易跌倒,手的力量也回復。

有台灣SMA之父稱號的高醫小兒部醫師鐘育志說,SMA是一種自體隱性遺傳疾病,台灣帶因率有1/48非常高,「可能記者會現場就有人帶有這基因」,王先生因為父親、母親均帶有基因,4個小孩僅他和妹妹發病,他強調,只要父母其中一方沒帶患病基因,小孩就不會發病,反之,若父母皆帶因,子女會有1/4發病機率。

鐘育志表示,帶SMA基因患者一樣可以結婚,另一半沒帶因即可,他也鼓勵父母替新生兒及早做SMA篩檢,若懷疑出現類似症狀,應尋求小兒科、神經內科篩檢鑑別。

鐘育志說明,SMA患者會因運動神經元持續進行性退化,影響坐立、行走、說話與吞嚥功能,嚴重甚至無法自主呼吸而死亡。過去SMA無藥可醫,隨著醫藥進步,多種SMA藥物相繼問世且分階段納入健保給付,目前18歲以前發病SMA病友,除長期呼吸器依賴患者外,無論年紀、運動功能狀態,都能申請治療,有機會從治療中改變病程。