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2025台灣最佳侍酒師國手選拔賽 盧楷文出線進軍世界賽

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
「2025台灣最佳侍酒師國手選拔賽」難度極高，考驗選手味覺敏銳度及廣泛的知識領域，且需具備優雅從容的服務技能。圖中為本次冠軍選手盧楷文。圖／社團法人台灣侍酒師協會提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「2025台灣最佳侍酒師國手選拔賽」難度極高，考驗選手味覺敏銳度及廣泛的知識領域，且需具備優雅從容的服務技能。圖中為本次冠軍選手盧楷文。圖／社團法人台灣侍酒師協會提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台灣侍酒師協會主辦「2025台灣最佳侍酒師國手選拔賽」於W飯店精彩落幕，由2019年至2024年期間曾獲台灣冠軍的頂尖好手競逐冠軍，最後盧楷文以最高分奪冠，將代表台灣前往葡萄牙，出戰2026年「ASI世界最佳侍酒師大賽」。而獲得次高分的邱煥元，則將進軍今年於馬來西亞舉辦的「亞太最佳侍酒師大賽」。

本次競賽選手都是賽場與實務經驗豐富的箇中翹楚，就算面對刁鑽賽題及高強度競賽，都能展現不失個人特色的王者風範。值得注意的是，此次除了大眾熟悉的老將之外，後起之秀也來勢洶洶，陣容包含台灣首位獲侍酒大師認證的 2019 年台灣最佳侍酒師大賽冠軍盧楷文，以及歷屆在台灣最佳侍酒師大賽脫穎而出的眾家高手——2021 年冠軍陳冠璋、2022 年冠軍黃嘉偉、2023 年冠軍邱煥元、2024 年冠軍張哲豪；其中最年輕的選手，才臨屆30歲就累積了極佳口碑與深厚實力。

這次賽事力邀重量級侍酒大師João Pires擔任評審長，現職為Château Pavie & Perse Latitudes 亞太區副總裁的他，擁有 25 年米其林星級餐廳與奢華酒店服務經驗，能給予選手極具含金量的建議指導。選手們不僅要以全英文完成賽事，其中不同產區及酒款的盲飲、酒單改錯…等關卡，更考驗著味覺敏銳度與廣泛知識領域。賽題甚至細微到需分辨出相同品種、產區，但僅有海拔差異的酒款，難度之高，令人折服。

在緊張無比的現場服務展演環節，選手必須優雅從容地應對考官各種需求，甚至在近百名觀禮者注視下，全體侍酒師於舞台一字排開，共同接受最終關卡——香檳服務的考驗，看侍酒師們憑藉經驗與手感，將1.5公升裝香檳平均分杯，就像在執行不可能的任務般地令人屏息，戰況膠著到直至晚宴期間才公布結果。

台灣侍酒師協會理事長夏豪均表示，這場選拔並非是要選出誰更強，而是打造一個高規格舞台，挑選當下能不畏時間壓力、於專業服務中精準應對，並對全球酒類文化的理解與應用準備最充分的代表，期許他們站上世界為台灣爭取榮譽、讓世界看見台灣，並期待大家未來持續關注侍酒師產業，一起為國手喝采。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「2025台灣最佳侍酒師國手選拔賽」特邀國際侍酒大師João Pires擔任評審長（左二），給予選手極具含金量的建議指導。圖／社團法人台灣侍酒師協會提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「2025台灣最佳侍酒師國手選拔賽」特邀國際侍酒大師João Pires擔任評審長（左二），給予選手極具含金量的建議指導。圖／社團法人台灣侍酒師協會提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
本次選手陣容皆為一時之選，分別為2021 年冠軍陳冠璋（左起）、2019 年冠軍盧楷文、2023 年冠軍邱煥元、2024 年冠軍張哲豪、2022 年冠軍黃嘉偉。圖／社團法人台灣侍酒師協會提供
本次選手陣容皆為一時之選，分別為2021 年冠軍陳冠璋（左起）、2019 年冠軍盧楷文、2023 年冠軍邱煥元、2024 年冠軍張哲豪、2022 年冠軍黃嘉偉。圖／社團法人台灣侍酒師協會提供
在數百人面前，所有侍酒師一字排開挑戰香檳服務關卡，高壓的競賽氛圍令人屏息。圖／社團法人台灣侍酒師協會提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
在數百人面前，所有侍酒師一字排開挑戰香檳服務關卡，高壓的競賽氛圍令人屏息。圖／社團法人台灣侍酒師協會提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
本次由盧楷文（左）脫穎而出成為台灣代表，將出戰2026年「ASI世界最佳侍酒師大賽」，由台灣侍酒師協會理事長夏豪均頒發國手證書。圖／社團法人台灣侍酒師協會提供
本次由盧楷文（左）脫穎而出成為台灣代表，將出戰2026年「ASI世界最佳侍酒師大賽」，由台灣侍酒師協會理事長夏豪均頒發國手證書。圖／社團法人台灣侍酒師協會提供

W飯店 舞台 馬來西亞

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