第2億名幸運旅客出爐！台灣燈會助攻 機場捷運累積疏運旅客破2億人次

2025台灣燈會助攻，機場捷運總運量昨天突破2億人次，負責營運的桃園大眾捷運股份有限公司為慶祝難得里程碑，準備價值近2萬元的好禮要送給幸運兒，而幸運兒前後5名旅客也有相對應的禮物可拿。

機場捷運近年在1200北北基桃通勤月票助攻下，運量明顯成長，台灣燈會前夕總運量已達1.9億人次，而燈會主展場就位於A18、A19站周邊，多數人都搭機捷前往，不僅創單日運量27萬人次新高，原本預計3月才會破2億人次目標也提前達成。

桃捷公司表示，感謝大家的搭乘與支持，未來將持續提供便捷舒適的運輸服務。公司為第2億名的幸運兒準備了北北基桃都會通定期票12個月與限量商品福袋，前後各5名旅客 則有北北基桃都會通定期票2個月和限量商品福袋。另外，這11名旅客還可額外獲得限量「快樂桃子號」一日票。

桃捷指出，第2億名的旅客票卡外碼為1113425000323957，其他前後5名幸運兒號碼分別為8281277000442360、8266365890、8685978930、8483717027、7380751114342184、8266451641、8437463390、8265581466、8468702132和8594396255。