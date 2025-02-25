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衛福部籲調整門急診住院比率 專家曝1原因恐讓急診更塞

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部昨天第三度舉行會議，研擬因應措施，會後要求各醫院調整門急診住院比率，優先給急診等待住院病人使用，門診等待住院病人順位往後。圖為急診示意圖，非當事醫院。本報資料照片
衛福部昨天第三度舉行會議，研擬因應措施，會後要求各醫院調整門急診住院比率，優先給急診等待住院病人使用，門診等待住院病人順位往後。圖為急診示意圖，非當事醫院。本報資料照片

醫護出走，病房關床，全台急診陷入壅塞，衛福部昨天第三度舉行會議，研擬因應措施，會後要求各醫院調整門急診住院比率，優先給急診等待住院病人使用，門診等待住院病人順位往後。專家憂心，此舉將造成醫療亂象，門診病人等待時間過程，轉往急診就醫，要求立刻住院，反而釀成醫院管理難題，建議從源頭把關，改善關床現況，才是正辦。

台灣醫務管理學會理事長、新光醫院副院長洪子仁表示，目前急診待床病人，絕大多數為內科系，如感染科、胸腔科、腸胃科、腎臟科4大科別病人，並因多與高齡、慢性病有關，但醫院內科系病床數、醫護人力固定，若要求床位調度，跨科系由外科病房收治內科系急診患者，在臨床照顧上恐會引發問題，這並不可行。

「若把原本門診病人等待住院的病床，移給急診病人優先使用，門診病人自行轉往急診就醫，恐讓急診更混亂。」洪子仁表示，門診病人等待住院者包括做化療、心導管治療等，若把床位留給急診患者，在資源有限前提下，門診病人等候時間拉長，影響患者權益，病人也會產生因應之道，門診等不到床，跑到急診就醫，訴求盡快住院，反而釀成亂象，「病床調度各醫院都在努力，但應該設下門急診病人收治比率限制，否則會更混亂。」

洪子仁強調，解決急診壅塞問題的根本之道，是讓各醫院床位盡量全開，背後牽涉護理人力不足，健保總額不足等問題；政府要求分級醫療，但醫院不能拒絕病人，有家屬向自己表示，寧可在新光醫院走廊躺在推床，也不願意到鄰近的區域醫院擁有一整間病房，「台灣民眾就醫迷思一直存在，國內又沒有強制分流轉診機制，若缺乏具強制力，可高度介入的部分負擔措施，急診壅塞造的亂象，未來恐會持續發生。」

患者 洪子仁 衛福部

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