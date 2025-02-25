已打疫苗！未滿2歲童染流感引發腦炎亡 成最小死亡案例

類流感仍處流行期，全台目前仍有約2萬劑公費流感疫苗。疾管署發言人曾淑慧指出，上周類流感門急診就診約13.7萬人次，近十個流感季同期次高，預計在3月中下旬脫離流行期。另外，上周中部1名未滿2歲多女童，住院4天後因感染流感併發腦炎、敗血性休克、多重器官衰竭致死為本流感季最小死亡個案。

統計2月16日至22日的類流感門急診，就診人次約13萬7千餘人次，近期呈下降趨勢，惟仍為近十個流感季同期次高。上周新增83例重症病例，23例死亡，新增病例及死亡個案均以感染H1N1為多。

防疫醫師林詠青說，中部未滿2歲女嬰，沒有先天疾病並且曾經接種過流感疫苗，但2月中旬出現發燒、咳嗽、流鼻水、食慾及活動力下降等狀況持續2天，因此就醫確認感染A型流感並給予抗病毒藥物。但隔日發燒逾40度，且呼吸喘、意識改變，赴急診就醫後，顯示雙側肺部浸潤，雖持續透過抗病毒藥物治療，但仍持續痙攣，並且無法自主呼吸，雖收住加護病房但仍在第4天過世，為流感併發腦炎、敗血性休克、多重器官衰竭致死。

截至今年2月24日止，公費流感疫苗共計接種665.5萬劑，包含增購的10萬劑後，尚餘公費疫苗2萬餘劑，由1,070家合約院所提供接種服務。曾淑慧說，周末約施打7000至8000劑，自從20日開打至今接種7萬餘劑。

目前公費流感疫苗僅提供給11類對象接種，分別為65歲以上長者、55歲以上原住民、安養／長期照顧（服務）等機構對象、滿6個月以上至國小入學前幼兒、具潛在疾病者，包含高風險慢性病人、BMI≧30者、罕病及重大傷病患者、孕婦、6個月內嬰兒父母、醫事及衛生防疫相關人員、國小至高中、職與五專三年級學生、幼兒園及居家托育人員、禽畜及動物防疫相關人員。

另國際疫情部分，北半球流感處高點，鄰近國家及地區香港、韓國及新加坡皆高於閾值，中國及日本呈下降趨勢，歐洲處高點，北美洲國家部分，加拿大呈上升趨勢，美國則處高點，多數地區主要流行型別以A型H1N1為主，惟歐洲及韓國則以A型H1N1及B型共同流行。