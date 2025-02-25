用洋蔥比喻四接 她在深綠社團列出反對四接15個理由

反對四接開發案的台灣頭文化協會總幹事張雯玲今天說，26日環評大會「劇本都寫好了」，但她仍要發聲，因為四接就像洋蔥，一層層剝開會看到一個個問題，中央政策就是先破壞再說，先破壞再彌補，這是不對的。

台電規畫燃燒重油發電的協和電廠除役後，轉型為燃燒天然氣電廠（四接），3.0開發版本選在基隆港嘴外填海造地，興建接卸收天然氣碼頭。四接開發案經環評初審數度卡關，今年1月17日召開第6次初審會議，做出「建議通過」、「建議認定不應開發」，兩案併陳送環評大會討論，開會日期是明天。

張雯玲說，環境部先前的新聞稿內容顯示，部長彭啓明認為環評應由專家審查，而不是公民「公審」，本質就是不聽民間的意見，只相信專家，其實就是菁英主義，就是開發主義。因為怕沒有電，所以就執行中央政策，先破壞了再說，先破壞了再來彌補。

張雯玲認為，明天環評大會環境部提出抽籤制、發言3分鐘，認為就是給民間機會了，感覺就是走走形式，過個水。台電員工也很可憐，就是上面交辦的事情盡力做好，為了薪水嘛。幕後的導演或幕後寫劇本的人，才是關鍵跟始作俑者。

張雯玲表示，討論四接像是剝「洋蔥」，一層一層剝開，會看到一個個問題。最外層是填海造地範圍，完全和基隆市水產動植物保育區重疊。接著市定古蹟基隆燈塔、白米甕砲台，前面的海景會全部不見了。基隆港內的波高也會升高，加上擺了兩個大天然氣儲槽，國外大船要不要來有很大的變數。

張雯玲說，翻開台灣史，140年來除了牡丹社事件，北台灣所有戰役全部都是先轟基隆港。填海造地的地方，只要幾顆導彈下去，整個土石流流入基隆港，要怎麼清？港毀了，液化天然氣載運船（LNG）還進得來嗎？

為了號召更多人加入反對四接陣營，張雯玲曾在「很深綠、很深綠」的臉書社團貼文，解說看待四接案，不能只摸到洋蔥皮，並說「先撥15層給你們看」，以從關心生態及文化的基隆人角度，列出反對四接的15個理由。

●張雯玲反對四接的15個理由

1.四接填海造地區域跟基隆水產動植物保育區完全重疊，照理說保育區如果市府還沒有簽署放棄，是不能開發的，政府與台電已帶頭違法。

2.填海造地區域位於基隆港大船進出的港嘴，工程時間長達7、8年，工程的不便利性，各國郵輪及船隻會不會肯來？完工後變成瓦斯港，為基隆港的稅收及港市發展埋下變數。

3.填海造地之後，白米甕砲台及基隆燈塔兩個市定古蹟正前方及附近海域的海景全毀，強硬毀壞砲台古蹟觀覽通道，違反文資法，填海造地也違反海域自然地景等法令。

4.近140年來，除牡丹社戰役之外，敵軍都是先轟炸基隆港與基隆，敵軍一定會先切斷台灣北部港口運輸。

5.填海造地工程是先在海裡放沉箱，抽乾海水、再填土，敵軍只要用導彈炸毀填海造地區域，大量土石流恐流入基隆港，阻塞港嘴。港嘴旁放兩個大瓦斯槽，選址也很不恰當。

6.四接距離民房只有400公尺，距離軍營只有1400公尺，政府跟台電沒有任何保護措施及疏散計畫。

7.台電設計的四接港，港口寬度不夠，LNG船要由拖船拖進港裡停靠，萬一風速、海流突變會發生危險。

8.蓋四接之後，港型改變，內港波高將增加近一倍，增加船隻停靠困難及碰撞危險。國際郵輪等船隻都有風險意識，是不是要再停靠有很大的變數。

9.現在全世界都在反對天然氣，因為不是乾淨能源，天然氣排放，空氣會有硫化物等物質。四接蓋完之後，排出的二氧化碳是原來電廠的3.2倍左右，會加速地球暖化，天然氣只是過渡時期的能源。

10.輝達等公司是國際大公司想來台灣設廠，但他們要的是綠電乾淨能源，並不是天然氣。

11.成大地熱專家算過，四接20年填海造地、買機器設備、買天然氣、維修等總經費快上兆元。天然氣是外來能源，不是自主能源，儲氣槽只能儲放2周的能源，學者建議應該發展地熱自主能源。

12.世界的地熱技術已成熟，學者評估發展地熱自主能源，只要將管線伸入海底作循環發電，不必填海造地，不必破壞自然環境，不必讓基隆港承擔風險。發展再生能源也比蓋四接省錢、省時，協和如果轉再生能源電廠，將變成一個再生能源示範區。

13.填海造地面積約365個籃球場那麼大，海裡並非像台電說的什麼都沒有，那些海洋生物將活活受到掩埋。萬物都應有生存權，牠們活生生遭到掩埋，情何以堪？

14.填築區域是水產動植物保育區，也會影響到漁民作業。

15.國際商港變成瓦斯港，不但稅收減少，也影響1.3萬基層人員的工作機會。