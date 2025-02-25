連特等病房都滿床 北市聯醫護師巡迴台大急診協調轉院

急診壅塞難解，凸顯醫護出走，病床關床困境，衛福部昨天開會研議，並要求各醫院強化病床調度及轉院機制。台大醫院醫務秘書陳彥元說，台大醫院連特等病房都滿床，院內病床調度由院內急診群組跨科部進行，主管一聲令下，各科部都要喬出床位，且為強化病人下轉，北市聯合醫院每天都有護理師在台大急診巡迴，協助詢問病人轉院意願。

據了解，台大醫院院長吳明賢每天上午均巡視醫院大廳，若急診待床情況嚴峻，則會要求立刻調度。陳彥元表示，院內急診調度群組是院級群組，由一位內科部主管綜理，若急診候床人數達一定程度，即會要求各科部騰出病床，供急診主管調度使用，歷年來不曾發生各科部暗槓病床、不願配合的情況，但有時各科部病床一床難求，又沒人出院，實在擠不出床位。

陳彥元表示，近期院內病床情況吃緊，就連費用最高、常有空床的「特等病房」，同樣一床難求，可見病床壅塞情況嚴重。特等病房使用，若急診病人有意願入住，且經主治醫師評估合適，病人可填表申請使用，平時可幫助紓解一部分急診人潮。

一位不具名台大醫師指出，衛福部昨天舉行記者會後，要求各醫院調撥門診病床供急診使用，但醫院總床數有限，僅2500床，若分給急診，勢必會排擠門診等待入院病人，平時由各科部總醫師排定病人住院時間，在政策祭出後，總醫師也會適當調節病床調度，預期門診病人等待住院時間會拉長，近期已開始告知門診病人，住院可能要等很久。

衛福部昨天指出，區域醫院壅塞情況不多，地區醫院根本不塞，要求醫學中心下轉病人至其他曾幾醫院。陳彥元表示，台大醫院與台北市立聯合醫院建立轉院綠色通道多年，每天聯合醫院都有護理師在台大醫院急診，若有合適病人，會協助溝通，勸病人轉至聯醫住院。

不過，聯醫體系近期也面臨護理師出缺、關床等情況，加上病人轉院仍要視其意願，許多病人因病歷資料、就醫習慣等原因，寧可在台大等床，實際轉院成效有待評估。