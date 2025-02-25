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緊急醫療應變中心難「喬床」 急診醫只得靠電話打聽

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
全台急診壅塞，衛福部昨天第三度舉行會議討論，會後要求強化分級醫療，並認為待天氣轉暖，疫情及急性疾病減少，問題就會解決。記者葉信菉／攝影
全台急診壅塞，衛福部昨天第三度舉行會議討論，會後要求強化分級醫療，並認為待天氣轉暖，疫情及急性疾病減少，問題就會解決。記者葉信菉／攝影

近期急診壅塞嚴峻，台北市醫師職業工會直批各區的緊急醫療應變中心，對跨院協調機制沒有實質作用，現在仍仰賴個醫院之間電話聯繫，呼籲對名存實亡的機制另謀出路。衛福部醫事司副司長劉玉菁指出，通常是到院前心肺功能停止（OHCA）、心肌梗塞、腦中風、緊急外傷等4重症時會通報平台啟動。

劉玉菁指出，醫院轉診分成14個轉診網路，並且有6區緊急醫療應變中心，當出現OHCA、心肌梗塞、腦中風、緊急外傷時啟動四項重症時，出現醫院滿床需要跨縣市、跨區域調度會啟動緊急醫療應變中心（REMOC）。

劉玉菁指出，緊急醫療應變中心絕對有在運作，如新冠疫情時以及日前台中新光三越氣爆等都有啟動，但是也了解實務運作上，醫療人員習慣以私下溝通聯繫，講求速度。

劉玉菁表示，6區的緊急醫療應變中心，是透過採購尋求醫院承接重擔，緊急醫療應變中心的負責單位，要扮演調度角色，並且24小時輪班執勤，會跟區域內高層協調狀況，同時也要做災難預防等訓練。

台北市醫師職業工會秘書長、急診醫師陳亮甫舉例，若是遇到車禍嚴重外傷的患者，因為腦出血、臟器破裂需要緊急開道，必須要確認手術房人力、外科醫師是否有空、加護病房空位三個要素，若是無法滿足就要協調轉診。一般運作會從相同體系的醫院開始問，若沒有會向外詢問，一家一家醫院「打電話」詢問。

現行雖然有急診、加護等待床報表統計，陳亮甫說，報表不曉得為什麼都不準，因此還是要實際打電話問，接到電話的醫院也要一一確認，開刀房、外科醫師、加護病房狀況，條件都滿足才可以收治，因此都得等其他醫院回電回覆結果，然而多半都是被拒絕。

當其他醫院都拒絕時就會向緊急醫療應變中心（REMOC）回報。陳亮甫表示，中心多半仍是會接到其他醫院回報「本院沒有量能」，否則醫院自己詢問就會有結果還更快；再者，中心他們也沒有強制力，去要求特定醫院一定要接受患者，根本無法解決問題。

急診醫學會榮譽理事陳維恭指出，緊急醫療應變中心主要任務是在災難整備、搜集資源，當發生狀況時將資訊提供給衛生局、消防局等有公權力單位。再者，民眾就醫有自主考量，加上區域性限制，緊急醫療應變中心並無法強迫轉診。而新冠時期是考量隔離病房特殊性，因此可以協調調度，但轉診並非緊急醫療應變中心主要任務。

職業工會 醫師

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