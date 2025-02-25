醫院急診慘成擠診…專家預言「硬做1事」將連大門都進不來

「急診慘成擠診」慘況引發外界議論，藍委痛批，賴清德總統同時在邀黨籍立委烤肉自拍，「真的是所謂『綠門酒肉臭，路有凍死骨』」；護理代表直言，急診壅塞的問題，癥結點就在於護理人員缺乏，導致病床開不出來，希望拉高護理人員薪水，「每個月加薪1萬塊一定有感」，至於護病比則應在人力問題解決才做，否則根本是提油救火，如果要在急診制定護病比，病人甚至可能連急診大門都進不來。

國民黨立委陳菁徽等人今召開「急診爆滿！醫護累攤、病患無辜！政府在哪？」記者會，她表示，周六急診醫學會發出悲鳴，向全國訴說若再不處理急診壅塞問題，恐造成大量急診醫護人員離職，進而影響人民健康與就醫品質，結果賴總統周日還是廣邀黨籍立委烤肉自拍，「真的是所謂『綠門酒肉臭，路有凍死骨』。

中華民國護理師護士公會全聯會監事長高靖秋直言，急診壅塞的問題，癥結點就在於護理人力缺乏，導致病床開不出來，急診病人住不進去，最後就全部都塞在急診，真的是全盤皆輸；整體護理人力在2021年前，每年至少都還有4000至5000淨增加，但後續開始只剩下2000多人，護理師離職率也是節節攀升，現在幾乎要到13%，空缺率也有6.53%。

高靖秋直言，許多護理師離職後，移民到國外例如美國、澳洲當護理師，也可以轉技術人員到藥廠賣藥，或者去比較輕鬆的診所、長照，航空業也向護理人員招手，因為在飛機上能夠簡單做一些醫療處理，護理師轉職非常容易，「如果政府不願意投資醫護，薪資無法起來，急診壅塞的問題可能也無法馬上解決。」

高靖秋說，全聯會希望的就是拉高護理人員薪水，「每個月加薪1萬塊一定有感」，在職的人不要走就可以穩住現有人力，離開的人看到待遇提升會願意回來、醫院人力回溫，床就開得出來，急診就不會塞車，如果床開不出來又要達到護病比，現在急診可以不限制病人湧入，如果連急診也要做護病比， 讓病人進來就違法，病人可能連急診大門都進不來。

立委牛煦庭認為，衛福部昨天召開的記者會，根本就是「提油救火、毫無意義」，政府明明就很清楚急診塞車的根本原因，就是護理人員嚴重不足，卻選擇性忽略核心的原因，應適時雙管齊下，除透過合理的健保點值給付，讓醫療院所有足夠的資源照顧醫護人員，更應利用合理的評鑑機制確保醫療品質，以改善醫護人員的人力及資源，而非用冷嘲熱諷的方式回應辛苦的基層醫護。

立委廖偉翔也批評，衛福部次長林靜儀的發言，展現執政的無能跟傲慢，要求她應該向全國醫護道歉並且下台負責，「因為醫護前線在失火，結果後方的長官不幫忙解決問題，不幫忙救火，還冷嘲熱諷第一線醫護人員，證明林真的不適任」。

立委陳昭姿說，大小夜班的護理津貼，卻獨漏急診以及ICU病房，三班護病比入法進度也還是0，過去曾在立法院提出相關附帶決議，要求醫療院所若有盈餘，應優先用來改善醫護人員的工作環境及薪資待遇，並認為台灣並不缺乏專業護理人員，而是完善且人道的醫護權益保障制度，否則我們始終無法改變，僅六成護理系畢業生願意進入醫療體系服務的窘境。