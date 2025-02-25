腹瀉就診反彈回升達30萬人次 寫5年同期最高、諾羅占96%

腹瀉疫情在前一周下降後，本周再度上升。疾管署疫情中心主任郭宏偉今天表示，上周腹瀉門急診就診30萬4418人次，較前一周相比成長5%，為近5年同期最高。近期腹瀉群聚案件檢出病原以諾羅病毒為多，傳染力強且低病毒量即可致病，提醒民眾如出現水瀉、嘔吐等不適症狀，請儘速就醫、在家休息。

國內今年第8周（2月16日至2月22日）腹瀉門急診就診30萬4418 人次，較前一周28萬9666人次上升5.1%，仍為2021至2025年同期最高。另全國近四周共接獲410起腹瀉群聚通報案件，亦為近5年同期最高，發生場所以餐飲旅宿業最多，其中病原體檢驗陽性案件計203起，以檢出諾羅病毒195件，占96.1%為多。

疾管署發言人曾淑慧指出，任何年齡層都可能因食入被病毒汙染的食物或飲水、接觸受汙染的物品、與病人密切接觸、吸入病人嘔吐物或排泄物所產生的飛沫而感染諾羅病毒。

諾羅病毒潛伏期約10至50小時，臨床上以急性腸胃炎為表現，常見症狀為水瀉及嘔吐，也可能有噁心、發燒、頭痛、腹部痙攣、胃痛、肌肉酸痛等情形，症狀可持續1至10天，病程長短取決於所感染的病原種類及個人的免疫力，小於5歲的幼兒、老人及免疫力較差者症狀會較嚴重。

民眾如廁後、進食或準備食物前應以肥皂或洗手乳正確洗手；烹製菜餚及食物貯存應注意食品衛生，生熟食分開處理且澈底煮熟後再食用（尤其是蚵、貝類等帶殼水產），以預防諾羅病毒傳播。民眾如有疑似症狀應在家休息，至症狀解除48小時後再恢復上學或工作，如需外出應佩戴口罩，避免傳染他人。

疾管署提醒，近期校園腹瀉群聚案件增加，為降低諾羅病毒傳播風險，處理患者嘔吐物或排泄物前應戴上手套與口罩，以拋棄式紙巾覆蓋吸收清除後，用100 c.c.漂白水加1公升清水（5000 ppm）由外往內消毒清理，待作用30分鐘後再以清水擦拭；課桌椅、地面、門把等如被污染，應用20 c.c.漂白水加1公升清水（1000 ppm）擦拭，待作用 10分鐘後再以清水擦拭。