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四接限縮發言人數遭批民主過場秀 彭啓明：不限制人數會議恐難進行

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
彭啓明表示，環評大會場地只有85個座位，限制20人是不得不的作法，如果讓所有人都進場，恐怕沒有任何足夠的空間來進行會議。記者李柏澔／攝影
彭啓明表示，環評大會場地只有85個座位，限制20人是不得不的作法，如果讓所有人都進場，恐怕沒有任何足夠的空間來進行會議。記者李柏澔／攝影

環境部明天將於環評大會審查四接開發案，環境部為控制發言時間，將限縮發言人數至20名，若超過人數則採抽籤方式抽出發言者。立委表示，環境部把總人數的原則當作讓快速通關、省去麻煩的免死金牌，環評儼然變成民主政治的過場秀。環境部長彭啓明指出，會限制人數是為了讓會議能夠進行，意見的彙集才是最重要。

四接案明天將進入環評大會審查，前次審查登記發言民眾多達數十名，環境部在本次依「環境部環評審查旁聽要點」限制旁聽人數以20人為原則，若超過，現場登記發言民眾須抽籤選出。至於未被抽到的民眾，可準備書面意見供環評委員和開發單位參考。

立委陳昭姿表示，環評審查特快車儼然變成失速列車，自從環境部長彭啓明上任以來，已經發生多次環評委員敞開大門光速通關的審查案件，彭啓明一再強調環評不要讓聲量凌駕於專業，卻任由團隊恣意玩法，一再挑釁法定程序的疆界。

陳昭姿指出，根據「環境影響評估審查旁聽要點」，訂定原意是為了維持會議秩序以及確保討論品質，進而做程序上的管理，並非硬性規定就是只能20人次，環境部把總人數的原則當作讓自己快速通關、省去麻煩的免死金牌，然而該要點提到，旁聽總人數以20人為原則，必要時得協調不同意見代表入場旁聽的文字，行政機關在實際會議中可依情況酌情處理，但不能限制人民表達意見的自由，也沒有法律授權環境部可以用抽籤的方式去決定誰能發言。

守護外木山行動小組發言人陳薇仲表示，環境部以抽籤限縮公民發言與參與大會權利，彭啓明強調專業審查、公開透明，程序正義、合法合規，但現在就是經濟部與台電全力以赴的護航專員。

彭啓明回應，環評大會場地只有85個座位，包含環評委員、旁聽民眾、媒體、開發單位與政府機關等，但上次現場卻擠進160人，限制20人是不得不的作法，當然也希望正反方能推出20人來發言，但因為很難推出，因為有人說自己是第三方說法，所以上次才讓所有人進場，但也讓整個會議的進行非常困難，意見的彙集是最重要的，如果讓所有人都進場，恐怕沒有任何足夠的空間來進行會議。

四接 彭啓明 環境部 環評

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