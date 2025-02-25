買冷專型還是冷暖型空調好？ 內行推1選擇：絕對不後悔

最近天氣變化大，尤其今（25）日清晨最低溫是苗栗縣三灣鄉的攝氏9.6度，許多民眾回家後，馬上打開暖氣設備，讓身體回溫。日前就有網友好奇「家裡一定要有冷暖氣嗎？」猶豫該買冷氣還是要冷暖空調。對此，多數人建議買「冷暖空調」，認為冷暖至少寒流來襲可以使用。

一名網友日前在PTT表示，他們會在年底前交屋，最近在研究冷氣，好奇「大家現在買冷氣時，會考慮買冷專型冷氣，還是冷暖空調型冷氣，或是看地點決定要買的類型？」原PO表示，現在台灣冬天越來越冷，而且冬天也沒有以往寒冷，加上擔心「冷暖可能比冷專更容易出問題」，因此他拋問「家中是否真的需要冷暖氣機呢？」

文章曝光後，網友一面倒建議買「冷暖空調型」，表示「我家是夏天開冷氣，冬天開暖氣，一直這樣開著」、「我很怕冷，我家每天都開27度」、「買冷暖吧，至少冷的那幾天可以舒服點」、「買冷暖不會後悔」、「台灣就算10度以下，我也能短褲短袖出門，但我家還是裝冷暖氣機，因為就算一年只用兩三次，也總比要用時沒得用好」、「冷暖舒服，絕對要加點錢，花小錢讓生活舒爽，非常值得」、「以後是極端氣候，極冷跟極暖，而且如果有小孩就一定要冷暖氣機，當然要裝，又沒有差幾千元」。

有別於昨日的寒冷天氣，根據《聯合新聞網》報導，今日白天起強烈大陸冷氣團減弱，氣溫逐漸回升，中央氣象署簡任技正伍婉華上午表示，228連假期間最高溫度達29度，預估下週二鋒面通過後，又會有冷氣團南下，屆時溫度會明顯下降。