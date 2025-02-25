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勞工注意！國定假日228上班 可領雙倍薪

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
228連假將至，新北市勞工局指出，國定假日228上班，勞工可領雙倍薪。本報資料照片
228連假將至，新北市勞工局指出，國定假日228上班，勞工可領雙倍薪。本報資料照片

228連假將至，新北市勞工局表示，和平紀念日為法定休假日，雇主應依法給假並給薪，如該日適逢勞工休息日或例假，應再補假1天，日期由勞雇雙方協商議定；若雇主徵得勞工同意出勤工作，應加倍發給一日工資，不得減損勞工法定休假權益。

勞工局指出，如事業單位因業務需求，經徵得月薪制勞工同意於228當日出勤工作，時數在8小時以內者，應加給1日工資；時薪制勞工則應針對出勤時數加倍給薪。

若超過8小時，無論為月薪制或時薪制勞工，雇主均應依照勞基法規定加成計給加班費。此外，法定休假日如恰為勞工的休息日或例假時，雇主應與勞工明確約定調整後補假日期，且為避免日後爭議，可於排班表上註明排休假別，以供勞雇雙方日後核對。

勞工局強調，若事業單位違反上述規定，依勞基法可處2萬元以上、100萬元以下的罰鍰，並公布事業單位名稱及負責人姓名等資訊，呼籲事業單位務必遵守法令規定，以免觸法受罰。

勞工局 雇主

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