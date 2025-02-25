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家族春節聚餐中大樂透頭獎！ 全家30人均分近億元獎金

聯合報／ 記者賴昭穎陳儷方／台北即時報導
台彩公司董事長黃志宜（右）與台彩總經理謝志宏今天出面說明台彩業績。記者賴昭穎／攝影
台彩公司董事長黃志宜（右）與台彩總經理謝志宏今天出面說明台彩業績。記者賴昭穎／攝影

大年初二大樂透1.87億元頭獎兩注均分，台彩總經理謝志宏今天表示，其中一位中獎人買了1000元彩券，當作回老家和家人聚餐的餘興節目，結果幸運中頭獎，由於事先已經講好，因此這筆獎金將由30個家人均分。

謝志宏說，這期大樂透頭獎分別開在台中市東勢區、高雄市三民區，每注分得每注分得9345萬4969元。其中東勢區頭獎得主是由彩券行號召42人集資，巧合的是，三民區賣出的這張中獎人也是多人中獎。至於三民區這張彩券中獎是否符合集資購買規定，謝志宏說，這要由國稅局認定。

謝志宏表示，中獎人是電腦選號中獎，中獎人說，過年期間回台南家族聚餐，依照慣例都會玩對對樂的遊戲，由家族長輩把獎項貼在看板，包括零食、100元現金、刮刮樂等，但他人覺得獎項不夠，因此在返鄉聚餐的路上，到彩券行買1000元大樂透，把兩注大樂透裝在一個紅包袋，分成10個小紅包袋。

而在開始玩遊戲前，長輩就先訂遊戲規則，說好如果幸運中獎，獎金就由當天出席聚會的所有人均分獎金，結果當晚由一名年約20、30歲的晚輩幸運抽中那張中頭獎的大樂透彩券。

大樂透 彩券行 頭獎

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