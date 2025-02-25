四接場址遭爆多氯聯苯等超標 專家：傷害生理系統甚鉅

環境部明天將於環評大會審查四接開發案，被爆料土壤汙染超標，環團指分析結果低於土壤汙染監測標準及管制標準等評估書記載不實，專家表示，多氯聯苯屬強力的環境荷爾蒙，會透過對內分泌的干擾，影響各種生理系統，包括免疫、生殖、心血管、神經、血糖代謝等，對人體傷害相當大。

環保團體今早召開記者會表示，依據協和電廠更新改建計畫的土壤汙染細部調查報告指出，總石油碳氫化合物（TPH）在部分採樣點位的測值明顯超過土壤汙染管制標準，而多氯聯苯（PCBs）於採樣點位A05測值也超過土壤汙染管制標準。

環團指出，台電公司及泰興顧問公司明知協和電廠廠區土壤，有TPH及PCBs超過土壤汙染管制標準值的情形，卻刻意隱匿，且在2025年2月版「協和發電廠更新改建計畫」環境影響評估報告書指出皆低於土壤汙染監測標準值。

看守台灣協會秘書長謝和霖表示，目前協和電廠是以重油為燃料，因此汙染該廠址土壤的TPH及PCBs，應該是源於重油的洩漏，也不排除是來自動力機械設備的潤滑油，然而含有苯環的芳香烴是致癌物，比如苯是血癌致癌物，若進入環境，對弱小生物會帶來立即性的危害。

謝和霖說，多氯聯苯應是源於老舊的變壓器，多氯聯苯除了會導致癌症，也是種強力的環境荷爾蒙，會透過對內分泌的干擾，影響各種生理系統，包括免疫、生殖、心血管、神經、血糖代謝等。而多氯聯苯是戴奧辛類化合物中唯一曾被刻意製造並使用於工業用途，可當作熱媒油、變壓器與電容器的絕緣油與冷卻劑，是1979年造成中彰地區2000多人受害的米糠油中毒事件主角。

謝和霖表示，多氯聯苯現已全面禁止製造、輸入、販賣與使用，惟容許1980年6月至1982年12月間產製的電容器因使用中無法檢驗者准繼續使用至報廢，因此協和廠區的多氯聯苯汙染，可能和這些含多氯聯苯的變壓器、電容器故障維修或廢棄處理不當有關。

工作傷害受害人協會專員賀光卍說，2022年2月25日中油和協電廠更新改建計畫中土壤汙染調查報告，該報告已承認協和電廠位於油槽區有汙染，總石油碳氫化合物及多氯聯苯已在多個土壤採樣點顯示土壤超標，然而卻沒有地下水汙染調查，經濟部工業局早在2007年11月依「土汙法」制定「石油碳氫化合物土壤及地下水汙染預防及整治技術手冊」，協和電廠的報告並沒有依照經濟部的方法進行地下水汙染調查。

賀光卍指出，參考桃園RCA汙染案，RCA公司在1年多內花了2億整治土壤，地下水整治自1997年起至今28年仍未完成，花費高達20億，導致RCA廠址7.2公頃依「土汙法」不得開發，這可能是協和電廠不敢進行地下水汙染調查的原因。