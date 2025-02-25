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男子深夜闖台鐵後壁平交道遭區間車撞擊 影響2列次75分

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台鐵新營-後壁間西正線（K314+800），因行人侵入路線遭3272次區間車撞擊，公司立即通知鐵警及119至現場處理。圖為台鐵示意圖，非事件車站。聯合報系資料照
台鐵新營-後壁間西正線（K314+800），因行人侵入路線遭3272次區間車撞擊，公司立即通知鐵警及119至現場處理。圖為台鐵示意圖，非事件車站。聯合報系資料照

台鐵台南後壁區南78新港東平交道北側，昨（24日）深夜有名男子突然闖入軌道，當場被疾駛而過的區間車撞到死亡，台鐵表示，接獲通報後即刻通知鐵警及119至現場處理，同時協助旅客轉搭其他列車，並延長行駛至彰化站，本案總計影響2列次75分鐘。

昨晚10時許台鐵台南後壁區平交道，有一名50歲的男子闖入軌道被區間車撞擊，男子當場死亡。台鐵說明，昨晚10時33分新營-後壁間西正線（K314+800），因行人侵入路線遭3272次區間車撞擊，公司立即通知鐵警及119至現場處理。

同時協助3272次旅客由3278次接駁並延長行駛至彰化站，晚間11時50分鐵路警察蒐證完畢，路線恢復雙線行車，本案影響2列次75分。

台南 台鐵 死亡

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