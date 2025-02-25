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明審四接…在地里長促主席要有「Guts」 不該再有鬧場

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
環境部排定26日召開環評大會，審查基隆「四接」開發案。聯合報系資料照片
環境部排定26日召開環評大會，審查基隆「四接」開發案。聯合報系資料照片

環境部26日召開環評大會審查基隆「四接」開發案，在地里長陳炳楠今天說，希望明天的主席要拿出他的「Guts（膽量）」，拿出他的威嚴，讓會議順利進行，不應該再有鬧場的情況。

台電規畫燃燒重油發電的協和電廠除役後，轉型為燃燒天然氣電廠（四接），3.0開發版本選在基隆港嘴外填海造地，興建接卸收天然氣碼頭。四接開發案經環評初審數度卡關，今年1月17日召開第6次初審會議，做出「建議通過」、「建議認定不應開發」，兩案併陳送環評大會討論。

四接所在地基隆市中山區共有24個里，其中23名里長曾連袂到台北舉辦記者會，表達支持興建四接的立場。

陳炳楠表示，四接案里長們也不是一定支持，而是反對陣營的動作，讓里長們產生反感。罵里長被綁架、被蒙蔽，不支持反的就被打成是草包、是笨蛋、是既得利益者，「我們如果再支持你，我們不是賤到骨子裡了？」

陳炳楠說，反方自己要反省一下，他們的做法是怎麼樣，他們在專6審的表現令人汗顏，有時候實在不是環團真正該做的事。從專1審到專6審都一樣，他們是來鬧場的，來翻桌的，不是真的要討論，哪一次和平討論過？

陳炳楠回憶先前還曾用立委程序發言，讓整個會議都流會。現在可以去看從專1審到專6審的影帶，就是在那邊吵，在那邊鬧，在那邊罵，哪一次真正理性和平的跟正方談？不是罵里長，就是罵環委，就是罵台電，就罵市政府。

陳炳楠表示，四接案早就應該進入環評大會討論，但他可以預料反方明天還是照亂，主席要拿出他的「Guts（膽量）」，拿出他的威嚴，讓會議順利進行，不應該再有鬧場的情況，依法審查，通過後早日興建。

台電 四接 基隆港 環境部 環評

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