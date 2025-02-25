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威力彩20億頭獎得主怎麼買？台彩揭密投注方式：第一次看到

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威力彩20億頭獎得主怎麼買？台彩揭密投注方式：第一次看到

聯合報／ 記者賴昭穎陳儷方／台北即時報導
台彩總經理謝志宏今天表示，中獎人透過自選包牌的方式，花2100元買了21注，不僅獨得頭獎，也中了二、三、四獎，總共贏得20億2013萬942元獎金。本報資料照片
台彩總經理謝志宏今天表示，中獎人透過自選包牌的方式，花2100元買了21注，不僅獨得頭獎，也中了二、三、四獎，總共贏得20億2013萬942元獎金。本報資料照片

連摃33期的威力彩頭獎昨晚開獎，1人獨得20億餘元的頭獎獎金，台彩總經理謝志宏今天表示，中獎人透過自選包牌的方式，花2100元買了21注，不僅獨得頭獎，也中了二、三、四獎，總共贏得20億2013萬942元獎金。

謝志宏說，中獎人目前為止尚未和台彩聯繫兌獎，以投注方式來看，推測應該是資深彩迷。

謝志宏指出，根據台彩目前取得的資料，中獎人的買法是買法是自選加包牌，第一區的38個號碼選出其中7個號碼去碰出七組，再從第二區的8個號碼選了3個號碼，總共買了21注，共2100元。因此這位幸運兒也中了兩注貳獎、六注三獎、12注四獎，累計獎金20億2013萬942元。

台彩董事長黃志宜說，這位中獎人的玩法，是他擔任台彩總經理以來首次見到。

台彩 威力彩 頭獎

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