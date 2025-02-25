遭控金門醫療專機無除冰裝置影響飛安 安捷航空提告

有民眾爆料安捷航空進駐金門機場的緊急醫療專機，未安裝防除冰裝置恐影響飛安。安捷航空今發表聲明澄清，「實屬莫須有的指控」，並表示，公司已在去年12月提起告訴，將尋求法律途徑，絕不容許有心人士將金門民眾的健康福祉當作惡質競爭的工具。

安捷航空今表示，自2023年1月駐地金門承攬緊急醫療後送服務以來，所有任務執勤皆符合民航法規及合約規範，禁得起各界檢驗，針對航空業內的爆料民眾透過媒體放話，直指安捷航空備用機（國籍編號B86001）在未安裝除防冰裝置的情況下，衛生局仍放任其執行任務，甚至指稱有飛安疑慮及詐領駐地費等嫌疑，實屬莫須有的指控。

安捷航空指出，進駐金門的醫療專機，配有除防冰裝置，該架飛機去年底回落金門機場發生爆胎意外，為確保飛航安全，義大利原廠已來台灣完成修復工作，預計2月底至3月初完成適航作業，重新駐地備勤。至於目前支援的備用機（國籍編號B86001）則依照飛航作業管理規則第64條規定，「航空器無防除冰裝備者，不得於已知或預知之結冰天氣情況下飛航」，不得且從未違法冒險執行後送任務。

安捷航空表示，西部三離島的空中緊急醫療後送計畫在2022年重新招標，當時金門已經2度流標，救命服務資源恐陷入空窗期，安捷是抱著救火心態，在符合資格的條件下參與投標。2023年進駐金門後，因考量冬季低溫來襲，航路偶有結冰的可能，即使原始合約未要求，仍採購配有除防冰裝置的全新飛機，並於冬季來臨前，改派進駐金門。

安捷航空指出，政府在三離島推動緊急醫療駐地專機計畫以來，安捷航空是唯一額外提供備用機的廠商，隨著今年3月同款新機抵台，將有第二架裝有防冰裝置的全新航空器投入支援金門的緊急醫療後送，升級提供「1架駐地機+2架備用機」的服務，遠優於合約規範。

安捷航空表示，同樣在離島服務的航空界爆料民眾，若真心在意民眾的健康權益及飛安，就更該關心其他兩離島的現況，目前其他兩離島使用的航空器，不僅沒有備用機，更未具備防除冰裝置，在低溫天氣照常載送病患，飛安問題更令人憂心。

針對爆料民眾提到，金門前業者使用的Phenom 300噴射機型，速度及時間可快上1倍。安捷航空表示，根據衛生主管機關統計，安捷執行緊急後送任務平均時間為188分鐘，前業者平均180分鐘，兩者差異甚微。況且，針對機上需要安裝主動脈內氣球幫浦（IABP）儀器的特殊嚴重病患，安捷提供更有效率的服務，也大幅降低高風險病患的轉送風險。