菠蘿麵包驚見蟑螂 基隆衛生局到店稽查未見病媒命限改

冬天就是要泡湯，特別是寒流來襲，泡在熱騰騰的水中不僅寒意瞬間消散，也能享受溫泉水對人體皮膚的滋潤，並促進血液循環和放鬆肌肉。不過，急診科醫師翁梓華表示，近期急診室收治不少因泡溫泉而意識不清的患者，提醒民眾錯誤的泡湯方法會造成生命危險，也列出7大NG行為和自救方法。

2025-02-25 12:47