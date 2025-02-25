金門空中醫療後送爭議 安捷航空駁斥飛安疑慮

承包金門民眾緊急醫療後送業務的安捷航空，近期遭民眾指控其使用未裝除防冰裝置的備用機執行後送任務，恐有飛安疑慮，甚至涉及不當領取駐地費用。對此，安捷航空今天發稿嚴正否認，強調所有飛行均符合民航法規及合約規範，指控內容純屬不實。

安捷航空表示，他們自2023年1月進駐金門執行緊急醫療後送服務以來，始終嚴格遵守民航法規及合約要求，目前駐地金門的醫療專機已安裝除防冰裝置，去年底該機發生爆胎事故後，已由義大利原廠修復，預計2月底至3月初完成適航作業並重新駐地備勤。

至於現行支援的備用機（國籍編號B86001），安捷指出，此機型雖未配備除防冰裝置，但飛航作業皆依據法規規範執行。根據飛航作業管理規則第64條，未具防除冰裝置的航空器不得於已知或預知的結冰天氣下飛航，因此該機從未違規或冒險執行後送任務。

針對有同業質疑安捷使用的機型影響醫療後送效率，安捷則引用衛生主管機關統計數據反駁，表示執行緊急後送任務的平均時間為188分鐘，前業者為180分鐘，兩者僅相差8分鐘，並無明顯落差。此外，過去須安裝主動脈內氣球幫浦（IABP）儀器的病患轉送，前業者每趟任務時間均超過240分鐘，而安捷則平均199分鐘完成，顯示效率提升。

安捷指出，金門緊急醫療後送計畫在2022年重新招標時，曾兩度流標，恐讓救命服務陷入空窗期，該公司在完全符合資格的條件下投標，並在進駐後主動提升設備。儘管合約未強制要求防除冰裝置，但考量金門冬季氣候變化，仍額外購置全新機型，並於2023年冬季前完成更換。

安捷強調，目前金門是三離島中唯一有備用機的地區，且隨著今年3月同款新機抵台，將提供「1架駐地機+2架備用機」，超越合約要求，進一步強化醫療後送服務。

對於業內呂姓人士的指控，安捷反駁其惡意誤導，並質疑其動機不單純；安捷指出，目前其他兩離島的緊急醫療後送，使用的機型不僅未配備防除冰裝置，也無備用機，但仍持續執行病患轉送，飛安問題更應受關注。該航空強調，將持續提升設備與飛航安全，確保金門緊急醫療後送服務穩定運作，並呼籲外界勿以不實指控誤導社會，影響民眾對空中後送的信任與期待。