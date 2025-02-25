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高血壓要吃一輩子藥嗎？ 醫分享「SABCDE」6原則護心血管

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
國健署提醒，血壓反映身體狀態，應每天固定測量。圖／123RF
國健署提醒，血壓反映身體狀態，應每天固定測量。圖／123RF

依「2017到2020年國民營養健康狀況變遷調查」結果，18歲以上國人的高血壓盛行率達26.8%，推估約有529萬人罹患高血壓。國健署署長吳昭軍呼籲，健康成人民眾應每年執行至少1次的居家血壓722量測，若數值在130／80mmHg以上，應主動就醫諮詢，評估用藥達到理想血壓值。

高血壓被喻為「沉默殺手」，前期通常沒有明顯症狀，等到頭痛、頭暈、肩頸僵硬、視力模糊時，可能已經罹患高血壓好一段時間了。高血壓會引發多種心血管疾病，造成腦部、腎臟、眼睛等血管的傷害；根據112年國人死因統計，高血壓性疾病為十大死因第7位。

國泰醫院心血管中心主治醫師郭志東表示，高血壓與基因遺傳、生活習慣、環境因素有關，不少民眾量測出超標數字，急著詢問：怎麼辦？我要吃藥嗎？運動可以改善嗎？「及早介入藥物治療，可減少血管及器官的負擔，日後還是有機會減藥、停藥。」他說。

郭志東指出，運動雖然可以改善血壓，但是效果不及藥物，一顆高血壓藥可以降10mmHg；而運動效果有限，且太劇烈的活動也可能讓血壓飆升。最好的控制血壓方式，是藥物+飲食+運動多管齊下，將高血壓甚至是血糖、血脂控制在理想範圍。

郭志東分享，國際推出「SABCDE」的生活調控準則，做好下列這六件事，可減少心血管疾病的風險。

「S」（Sodium restriction）：減鹽、減少攝取鈉的量，外食、加工食品都含有過多的鹽分。

「A」（Alcohol limitation）：適量飲酒、甚至戒酒；飲酒過量會使血壓升高。

「B」（Body weight reduction）：控制體重，建議維持在BMI20.0至24之間。

「C」（Cigarette smoking cessation）：戒菸，其尼古丁成分會讓血管收縮，使血壓升高。

「D」（Diet adaptation）：得舒飲食，多吃穀類、蔬菜、水果、堅果、低脂肉類等。

「E」（Exercise adoption ）：規律運動，每周運動4次以上，每次約30分鐘的中等強度運動。

另外，有高血壓的患者，國健署提醒，從年輕時養成健康生活習慣，做好個人及家人的血壓健康管理，在家以「722原則」量測血壓，連續7天量測、早上起床後、晚上睡覺前各量1次、每次量2遍，取其平均值。

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