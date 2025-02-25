三班護病比沒進度 黃國昌批綠高官不知疾苦

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】「從2023年至今，政府就說三班護病比要入法，卻一直跳票，盼儘速寫入法律！」民眾黨立委黃國昌25日不滿指出，面對急診壅塞，總統賴清德卻邀請自家立委吃烤肉，根本不顧民生疾苦。黨團幹事長陳昭姿強調，三班護病比要儘速討論與修法，基層對目前的計算方式仍有疑慮，此外也要限制醫學中心發展、落實分級醫療。

綠營高官不知疾苦

黃國昌痛批，衛福部雖然針對急診壅塞召開會議，但仍然無法緩解急診區人滿為患的現象，主要原因就是因為護理人員不夠，但2023年就有衛福部官員說，會透過行政程序立法，總統賴清德2024年選舉時還說「一定會入法」，結果到現在完全沒有實現諾言，還邀請立委開心烤肉，簡直是「賴門酒肉臭，路有病死骨」。

「面對醫護發文求救，衛福部次長林靜儀竟嗆是『小腦袋』？」黃國昌痛批，高官竟然對最辛苦的醫護進行開嗆，難怪網友們對於民進黨政府大多是「哀莫大於心死」，呼籲賴總統儘速針對急診壅塞問題表態。同黨立委陳昭姿則說，因為轉診機制沒做好，竟出現病人自備躺床、等待醫院處理的亂象。

盈餘要先改善待遇

陳昭姿表示，規模愈大的醫學中心，急診人數比去年增加的比例就愈高，但因為護理人員不夠，導致醫院不能開床，但政府卻又放任成立大量醫學中心，造成大量閒置空床，國家形同鼓勵民眾前往大醫院，以台大醫院為例，急診病患已經外溢到1樓接待大廳，外面同時還會辦理音樂會，如此現象不值得擔憂嗎？

「除了提高健保點值，醫院還須將營利回饋給基層醫護！」陳昭姿說，她提了很多附帶的主決議，例如醫院盈餘需優先改善工作環境與待遇，還有落實分級醫療，小病症到社區藥局領藥即可，但政府都沒有做。她指出，政府想透過降低國考門檻增加護理人力並不切實際，因為台灣不是缺護理系畢業生，而是留不住人才。

護病比有待調整

因此陳昭姿呼籲儘速研議三班護病比入法，並要傾聽基層醫護的聲音。陳昭姿說，很多人對於現行三班護病比的草案仍有疑慮；民眾黨立委林憶君也提醒政府，應儘速強化醫療分級，避免不必要轉診、癱瘓急診人力。

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