十大社會新聞攸關精神健康 醫提修法建議

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】「十大社會新聞都與精神健康有關，呼籲民眾要更重視相關面向！」精神健康基金會25日公布10大新聞事件，包括「幼兒園性侵」、「勞動部霸凌」、「詐騙」、「兒推失智父親落溪」等案件都凸顯精神健康的重要。醫師楊聰財強調，性侵案顯示兒童保護機制須強化資訊揭露與機構監督：醫師黃宗正說，照顧失智者對照護者負擔相當大，政府應強化長照體系。

應強化資訊揭露

精神健康基金會25日公布「2024全國社會10大新聞事件」，包括台北培諾米達幼兒園性侵兒童案、勞動部霸凌風波、有精神障礙者不得判死、長效針劑有助精神疾病控制、兒推失智父親落溪致死事件、瓊瑤輕生、青少年自殺死亡率上升、兒少網路成癮嚴重、2024被詐總額372億與中華隊勇奪12強冠軍。

精神健康基金會健康指數組召集人楊聰財表示，幼兒園性侵案凸顯兒童保護機制的漏洞，現行法規對兒童隱私的保護導致媒體無法及時揭露案件，應該適度修法，兼顧隱私保護與社會知情權；還要強制涉案人員停職、杜絕再犯機會，以及強化學前教育機構的監督，與設立兒童心理創傷支持機構。

建立社會支持系統

針對有精神障礙者不得判死，台大醫學院名譽教授胡海國認為，當精神醫學鑑定判斷涉及生命時，恐有違醫學倫理，事前的預防意義仍大於事後的法律追訴，應該要強化社區精神醫療，目前衛福部推動每30萬人口設立社區心衛中心是正確的方向，盼政府更加大力推動。

台大醫院精神醫學部主治醫生黃宗正則說，從「兒推失智父親落溪致死事件」來看，失智長輩50到90%伴隨精神問題，且若只有1位照顧者獨自承擔，超過半數會產生憂鬱、焦慮與失眠等狀況，且隨著人口老化愈來愈嚴重，更顯示長照需要系統性支持的必要，需從早期篩檢、失智前交代、強化長照體系因應。

強化心理可防詐

「強化因應各種事件的心理彈性，有助防詐！」北醫通識中心教授韓德彥表示，2024年詐騙總金額372億，比2023年的89億還多4.2倍，他建議定期進行心理自我檢查、尋求專業幫助，還要增進親友關懷與互動、分享詐騙案例，青少年須留意假網購、愛情交友型詐騙，青壯年需留意假投資詐騙。

韓德彥也提醒，詐騙不是都因為「貪心」，詐騙集團還會利用恐懼、孤單、信任與同情等情感進行詐騙，且防詐騙專線也要增加法律與心理諮詢服務。

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