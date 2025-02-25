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天氣變化肺炎患者增…蘇一峰：加護病房一半以上都是 曝高風險族群

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
胸腔內科蘇一峰說，民眾身體不適時，還是應該就醫治療，不要因為最近急診壅塞，選擇不就醫。本報資料照片
胸腔內科蘇一峰說，民眾身體不適時，還是應該就醫治療，不要因為最近急診壅塞，選擇不就醫。本報資料照片

梵蒂岡新聞網本月22日晚間報導，高齡88歲、因複雜雙側肺部感染已住院一周的天主教教宗方濟各，當天早上出現「哮喘型呼吸危機」，需輸血及高流量的氧氣。所幸，經治療後，目前教宗方濟各病情穩定。胸腔內科醫師蘇一峰說，肺部感染好發於年長者，加護病房約一半以上病人都是肺炎入院，民眾須提高警覺。

蘇一峰表示，民眾隨年齡增長，肺部功能逐漸退化，造成排痰能力、免疫能力、保護能力下降，常容易遭到病毒、細菌感染，這時排痰能力不佳，痰液累積在肺部，十分容易引發肺炎，這一陣子，台灣天氣多變化，此類患者都會增加，特別是年齡六、七十歲以上的長者、心肺功能不佳，及患有肝腎疾病、腎衰竭等患者為高風險族群

蘇一峰說，要遠離肺炎，年長者外出時應戴口罩，並接種流感、新冠、肺炎鏈球菌等疫苗，平時應減少進出人潮擁擠的公共場所，多曬太陽提升免疫力，並保持運動習慣，而教宗可能為了維持親和力，多半沒有戴口罩，增加被傳染的機會。

天氣變化下，肺炎重症及引發敗血症、呼吸衰竭患者增加，須入住加護病房使用呼吸器治療。蘇一峰指出，據統計，加護病房約一半以上病人都是肺炎入院，雖然，今天氣溫回溫，仍須提高警覺。

蘇一峰呼籲，民眾身體不適時，還是應該就醫治療，不要因為最近急診壅塞，選擇不就醫，如此有延誤就醫的風險，千萬不要自己承擔，最近醫學中心急診壅塞，應妥善利用醫療資源，可以選擇到中小型醫院就醫，不要迷思大醫院，以獲得較好的醫療服務與品質。

患者 肺炎 蘇一峰

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