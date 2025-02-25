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白內障開了才說沒人工水晶體 要病人轉診再開一刀？醫澄清：狀況罕見
台南有患者家屬投訴指出，到麻豆林眼科就醫，醫師檢查發現白內障必須手術，結果取出患者水晶體之後，竟然說現在沒有人工水晶體、要請他們去大醫院，質疑「沒有水晶體不能在手術前告知嗎？」還要讓病患轉診「開兩次刀」，抱怨到現在5天了，預約後天開刀還不一定當天能開。
遭質疑的林醫師表示，這個患者的狀況比較特別，一般人的眼睛水晶體外有一層膜（囊袋），白內障患者取出受損水晶體的時候，包覆的膜不會脫落，置入人工水晶體就完成手術；而這個患者水晶體的膜也跟著一起脫落。當下有向患者說明，但患者可能無法理解而沒辦法接受。
患者的女兒說，當天手術完取出水晶體的時候，當下醫師竟然說「現在沒有水晶體了…然後就退了掛號費、讓他們轉診到大醫院」，他母親到現在都視力模糊、也沒辦法工作，尤其還要開兩次刀、不知道後天能不能排到開刀？」
林醫師表示，這種狀況相當罕見，他執業20多年、置換過無數人工水晶體，還是第一次看到。但這種狀況就算罕見還是可能發生，也並不是很困難沒辦法處理，只是因為必須有特製的水晶體可以使用，這種規格的水晶體通常醫學中心才有，診所及地區醫院不太可能預備，他也立刻告訴患者，並協助安排轉診，任何眼科專科醫師都會這樣處理。
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