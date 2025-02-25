環團質疑協和四接環評重大缺失 呼籲環境部退回

守護外木山行動小組召集人王醒之、蠻野心足生態協會理事長陳憲政、律師蔡雅瀅、看守台灣協會秘書長謝和霖、立委陳昭姿，上午在立法院舉行「這款環評？協和四接評估資料重大缺失」記者會。指協和四接環評將於2月26日上午9：30進行環評大會審查。環團批評環評為防堵民眾參與，首創「抽籤決定環評參與權」，引發民間連署反彈。

環團呼籲環境部應「取消明日（26日）環評大會」，要求台電「補正缺漏資料」並「退回專案小組審查」。台電公司應「更換」評估書記載不實的泰興工程顧問公司，另覓守法廠商重新製作評估書；基隆市府應依土汙法第7條進行查證，並依法公告為控制場址或整治場址，畫定、公告土壤、地下水汙染管制區，並要求台電公司提出控制計畫或整治計畫，同時對知情不報究責。