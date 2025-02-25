冬天泡湯…醫列「7大NG行為」要避免：有人瞬間斷電、溺斃

冬天就是要泡湯，特別是寒流來襲，泡在熱騰騰的水中不僅寒意瞬間消散，也能享受溫泉水對人體皮膚的滋潤，並促進血液循環和放鬆肌肉。不過，急診科醫師翁梓華表示，近期急診室收治不少因泡溫泉而意識不清的患者，提醒民眾錯誤的泡湯方法會造成生命危險，也列出7大NG行為和自救方法。

翁梓華指出，泡湯主要有三個健康風險，第一是「血管瞬間過度擴張」，正常情況下人體的血液會均勻分布在各器官中，但當泡溫泉時，高溫的水碰到皮膚，會讓皮膚血管擴張、血液積在皮下，這時候頭部、心臟等重要器官得不到足夠的血液，就可能出現暈厥甚至心肌梗塞。

泡湯的第二個風險是「新陳代謝速度增加」，原因是泡溫泉會讓身體進入「大量熱量消耗」模式，40度的高溫，會提升人體基礎代謝率約12%至13%，泡湯15分鐘大約能消耗300大卡，對於血糖調控異常的個案如糖尿病患者，就可能會在泡湯過程中出現低血糖症狀。

泡湯的第三個風險是「高溫水分散失增加」，泡湯會增加人體水分散失速度，研究顯示，高溫環境可能增加1小時2至3公升的水分散失，當水分散失過多，血液容積變少，就可能導致暈厥問題。

翁梓華也列舉出泡湯7個NG行為如下：

NG行為1：泡溫泉前喝酒 酒精會促使血管擴張，與溫泉協同下，皮膚血管容易過度擴張。 NG行為2：泡太久 一般建議溫泉不宜泡太久，15至20分鐘為上限，超過時間應讓身體先休息一下再繼續。 NG行為3：直接進入高溫池 皮膚血管會需要時間適應水溫，突然進入高溫池，會讓血管過度擴張風險增。 NG行為4：泡湯前吃太飽 由於消化食物會需要血液進入消化系統帶走養分，如果同時泡湯，大腦很容易得不到足夠灌流。 NG行為5：泡湯前空腹 泡湯前如果空腹，由於身體消耗血糖速度增加，當身體來不及提取肝糖補充血糖時，就可能發生低血糖狀況。 NG行為6：感冒還堅持泡湯 感冒時身體本身就處於相對高新陳代謝的狀態，加上溫泉帶來的高度新陳代謝，很容易誘發低血糖。 NG行為7：泡溫泉過程完全沒有水分補充 多數的溫泉會館，會提供一瓶礦泉水給泡湯的人進行水分補充，但如果泡湯時間拉長，身體還是可能會缺水。

翁梓華表示，泡湯應結伴同行，如果發生狀況才有辦法求救，同時不應喝酒。倘若身邊有人在泡湯過程中「暈倒」，這時可以先讓個案躺平，並且用涼水沖洗四肢，促使血管收縮，通常個案會在數分鐘內意識得到緩解。

至於因空腹和感冒所導致的低血糖，可能會讓人「瞬間斷電」，甚至暈倒溺斃。因此翁梓華提醒感冒的人應避免泡溫泉，糖尿病等慢性病的病患，最好在泡溫泉前先吃一點東西，同時隨身攜帶一些能補充血糖的小物，把風險大幅降低。

最後翁梓華建議，泡湯過程中每隔15至20分鐘，就應補充一瓶礦泉水，避免脫水問題發生，泡湯完建議可以稍微飲食，補充損失的水分與熱量。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康