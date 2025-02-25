大巨蛋+經典賽好狂！捷運這站3天破13萬人、增幅8成

台北大巨蛋辦經典賽資格賽，場場吸引數萬球迷搭北捷看球，演唱會及球賽帶來龐大運量商機，統計國父紀念館站近年同期出站人數就成長5成、光是經典賽運量增加8成，可以利用該站增加收入。不過，議員直言，北捷已是重病，不能用小感冒去治，還是得考量調整票價。

根據北捷資料統計，若以大巨蛋完工啟用的2023年10月底完工，2023年國父紀念館1月出站平均人數為1萬6571人，2024年同期為2萬1776人，2025年同期為2萬4486人。光是出站人數就增加5成左右。

北捷表示，今年2月世界棒球經典賽資格賽在21日到23日舉辦，活動期間入場觀眾超過10萬人，捷運國父紀念館站3天運量合計13.6萬人次，與較上週同期相較，平均每天增加2萬人次，運量增加幅度約84%，對於提升捷運運量有所助益。

北捷說，考量該站運量並非常態性增加，後續待大巨蛋商場全部開幕營運，除大巨蛋活動人潮外，也會增加逛街購物聚餐人潮，期望可帶動國父紀念館站運量及車站商機。

「重病卻用小感冒方式去治。」台北市議員秦慧珠形容，目前北捷電費、人事費用等齊漲的壓力下，票價之外的業外收入增加確實，或多或少能夠增加收入，尤其國父紀念館站有四個出入口，可以增闢設施或快閃店等，但大巨蛋賽事和演唱會也非天天過年。

秦慧珠說，台北大巨蛋每年會舉辦多少賽事、演唱會都是能夠計量出來，但是只靠一兩個站點或商店賺錢，完全無法改善原先收支的結構，附加收入都是外加的，基本盤的票價不斷也無濟於事。

秦慧珠認為，台鐵、高鐵都已漲票價，北捷不應該再硬撐，呼籲台北市長蔣萬安要硬起來和新北市、北捷好好討論票價調漲，「雖然交通是公共事業，但並非慈善事業。」