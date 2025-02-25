快訊

威力彩20億頭獎得主怎麼買？台彩揭密投注方式：第一次看到

她高中3年「沒用手機、不碰3C」考出90級分大滿貫 校方頒發10萬獎學金

冬天泡湯…醫列「7大NG行為」要避免：有人瞬間斷電、溺斃

聽新聞
0:00 / 0:00

大巨蛋+經典賽好狂！捷運這站3天破13萬人、增幅8成

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
根據北捷資料統計，2023年國父紀念館1月出站平均人數為16571人，與2025年同期為24486人相比，增加5成。本報資料照
根據北捷資料統計，2023年國父紀念館1月出站平均人數為16571人，與2025年同期為24486人相比，增加5成。本報資料照

台北大巨蛋經典賽資格賽，場場吸引數萬球迷搭北捷看球，演唱會及球賽帶來龐大運量商機，統計國父紀念館站近年同期出站人數就成長5成、光是經典賽運量增加8成，可以利用該站增加收入。不過，議員直言，北捷已是重病，不能用小感冒去治，還是得考量調整票價。

根據北捷資料統計，若以大巨蛋完工啟用的2023年10月底完工，2023年國父紀念館1月出站平均人數為1萬6571人，2024年同期為2萬1776人，2025年同期為2萬4486人。光是出站人數就增加5成左右。

北捷表示，今年2月世界棒球經典賽資格賽在21日到23日舉辦，活動期間入場觀眾超過10萬人，捷運國父紀念館站3天運量合計13.6萬人次，與較上週同期相較，平均每天增加2萬人次，運量增加幅度約84%，對於提升捷運運量有所助益。

北捷說，考量該站運量並非常態性增加，後續待大巨蛋商場全部開幕營運，除大巨蛋活動人潮外，也會增加逛街購物聚餐人潮，期望可帶動國父紀念館站運量及車站商機。

「重病卻用小感冒方式去治。」台北市議員秦慧珠形容，目前北捷電費、人事費用等齊漲的壓力下，票價之外的業外收入增加確實，或多或少能夠增加收入，尤其國父紀念館站有四個出入口，可以增闢設施或快閃店等，但大巨蛋賽事和演唱會也非天天過年。

秦慧珠說，台北大巨蛋每年會舉辦多少賽事、演唱會都是能夠計量出來，但是只靠一兩個站點或商店賺錢，完全無法改善原先收支的結構，附加收入都是外加的，基本盤的票價不斷也無濟於事。

秦慧珠認為，台鐵、高鐵都已漲票價，北捷不應該再硬撐，呼籲台北市長蔣萬安要硬起來和新北市、北捷好好討論票價調漲，「雖然交通是公共事業，但並非慈善事業。」

國父紀念館站有四個出入口，北捷有意增加逛街購物聚餐人潮，帶動商機。本報資料照
國父紀念館站有四個出入口，北捷有意增加逛街購物聚餐人潮，帶動商機。本報資料照

北捷 大巨蛋 經典賽

延伸閱讀

經典賽／世界第二能不能打正賽命懸一線 大聯盟記者：設好鬧鐘

漲破10億！北捷電費、人事費「雙漲」 衝擊票價

經典賽／搶最後晉級門票 蔣萬安幫中華隊加油集氣「一起相信」

北捷公布卡門異物排行榜 背包吊飾最常見

相關新聞

威力彩20億頭獎得主怎麼買？台彩揭密投注方式：第一次看到

連摃33期的威力彩頭獎昨晚開獎，1人獨得20億餘元的頭獎獎金，台彩總經理謝志宏今天表示，中獎人透過自選包牌的方式，花21...

冬天泡湯…醫列「7大NG行為」要避免：有人瞬間斷電、溺斃

冬天就是要泡湯，特別是寒流來襲，泡在熱騰騰的水中不僅寒意瞬間消散，也能享受溫泉水對人體皮膚的滋潤，並促進血液循環和放鬆肌肉。不過，急診科醫師翁梓華表示，近期急診室收治不少因泡溫泉而意識不清的患者，提醒民眾錯誤的泡湯方法會造成生命危險，也列出7大NG行為和自救方法。

大巨蛋+經典賽好狂！捷運這站3天破13萬人、增幅8成

台北大巨蛋辦經典賽資格賽，場場吸引數萬球迷搭北捷看球，演唱會及球賽帶來龐大運量商機，統計國父紀念館站近年同期出站人數就成...

天氣變化肺炎患者增…蘇一峰：加護病房一半以上都是 曝高風險族群

梵蒂岡新聞網本月22日晚間報導，高齡88歲、因複雜雙側肺部感染已住院一周的天主教教宗方濟各，當天早上出現「哮喘型呼吸危機...

228連假高溫上看29度 下周二再有冷空氣「降溫明顯」

今天白天起強烈大陸冷氣團減弱，氣溫逐日回升，中央氣象署簡任技正伍婉華上午表示，今天清晨仍受強烈大陸冷氣團影響，苗栗大河低...

家樂福自有品牌紅酒醋 食藥署檢出「漂白劑」超標

衛福部食藥署今公布，連鎖賣場「家樂福」從法國輸入的紅酒醋，被檢出亞硫酸鹽類漂白劑超標，違規產品450公斤全數退運或銷毀，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。