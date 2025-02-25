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228連假高溫上看29度 下周二再有冷空氣「降溫明顯」

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
白天之後溫度逐漸回暖，228連假期間最高溫達29度。聯合報系資料照
白天之後溫度逐漸回暖，228連假期間最高溫達29度。聯合報系資料照

今天白天起強烈大陸冷氣團減弱，氣溫逐日回升，中央氣象署簡任技正伍婉華上午表示，今天清晨仍受強烈大陸冷氣團影響，苗栗大河低溫僅9.6度，金馬地區10度，白天之後溫度逐漸回暖，228連假期間最高溫達29度，預估下周二鋒面通過後，又有冷空氣南下，屆時溫度下降明顯。

伍婉華說，目前台灣附近沒有北風影響，高壓逐漸移動，周四、周五台灣附近開始有南來的暖空氣影響，持續到下周一都是溫暖的天氣，但也容易有霧，因此未來一周霧為重要天氣課題。

伍婉華表示，今天冷氣團減弱，各地天氣穩定，僅東半部、恆春半島有零星降雨。今晚至明天、甚至周四雲量會增多，預估周三、周四受到華南雲系影響，中部以北、東半部、金馬地區有局部零星降雨。

228連假期間天氣穩定，各地多雲到晴，僅東、恆春半島有零星降雨；下周一天氣開始轉變，鋒面在晚上時南下，北部、東北部轉成降雨的機率增高。

溫度方面，伍婉華指出，今天清晨仍很冷，金馬地區低溫，平地最低溫為苗栗大河9.6度。白天溫度開始回升，高溫澎湖、金馬回升至24度，宜花19度，其他地區22度，後續溫度持續回升。

228連假期間南部高溫可達28、29度，中部以北、台東高溫26度，宜花24度，金門、澎湖20度，馬祖15度；下周一回溫情況更明顯，但下周二鋒面通過、冷空氣南下，溫度將明顯下降。

伍婉華提醒，周三、周四受到華南雲系影響會有降雨，但雨量不多，溫度逐日回暖，早晚較涼；未來幾天西半部、金馬地區整天容易有霧，基隆北海岸清晨也會有霧，影響能見度，提醒交通往返要注意。

未來一周溫度預測情況。圖／中央氣象署提供
未來一周溫度預測情況。圖／中央氣象署提供
未來一周降雨預測情況。圖／中央氣象署提供
未來一周降雨預測情況。圖／中央氣象署提供

低溫 冷氣團 連假 高溫

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