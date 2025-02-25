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批四接環評資料嚴重缺失 環團：應取消明天大會審查

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
環境部明26日將於環評大會審查「四接」開發案，環保團體今指出，台電補件的評估書資料缺少關鍵的第6章「開發行為可能影響範圍之各種相關計畫及環境現況」，且惡意隱匿總石油碳氫化合物及多氯聯苯等土壤汙染超標事實，要求環境部應取消明天環評大會。記者李柏澔／攝影
環境部明26日將於環評大會審查「四接」開發案，環保團體今指出，台電補件的評估書資料缺少關鍵的第6章「開發行為可能影響範圍之各種相關計畫及環境現況」，且惡意隱匿總石油碳氫化合物及多氯聯苯等土壤汙染超標事實，要求環境部應取消明天環評大會。記者李柏澔／攝影

環境部明天將於環評大會審查「四接」開發案，正反意見再次對決。環保團體今天表示，台電補件的評估書資料缺少關鍵的第6章「開發行為可能影響範圍之各種相關計畫及環境現況」，直至今早仍未補件，且惡意隱匿總石油碳氫化合物（TPH）及多氯聯苯（PCBs）等土壤汙染超標事實，但環境部卻仍火速排審，要求環境部取消明天環評大會。

守護外木山行動小組在四接審查前夕召開記者會，守護外木山行動小組發言人陳薇仲表示，四接歷經多年多的環評審查仍有許多爭議，包含四接衝擊生態海岸景觀、港口安全、航運安全、軍事國防，以及放水台電更換開發範圍、專家會議綁專案審查、兩案併陳推諉卸責等，環境部更以抽籤方式限縮公民發言，證明環境部就是經濟部與台電的小弟，應立即取消如此荒謬、毫無程序正當的環評大會，立即退回專案小組審查。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅表示，本次環評大會前上映「消失的評估書第6章」，台電送環境部審查的「114年2月版第6次修正本協和電廠評估書」內容，整整漏掉至少300多頁的整個第6章內容，不僅台電送件時未注意，環境部收件後竟然也未察覺，反而火速排審環評大會，讓人無法接受；且評估書也隱匿廠區土壤超標、操船模擬資料未更新等，應送回專案小組討論，基隆市政府也應依土汙法進行查證，要求台電提出整治計畫。

守護外木山行動小組召集人王醒之指出，台電委託海洋大學做了操船模擬試驗與水工模型試驗，部分結果顯示液化天然氣（LNG）船高風險航次比率過高，然而2023年5月25日的第5次初審時，不只沒有相關會議記錄，甚至還引用2019年的舊第三方驗證會議資料，且沒有水工模擬試驗，明天就要進入環評大會審查，結果還是使用舊的資料，顯見台電隱瞞不利資訊，誤導環評委員，而環境部的加速排審更是失職與失格。

台灣蠻野心足生態協會理事長陳憲政痛批，台電及實際撰寫評估報告的泰興工程顧問公司，已經違反「環評法」第11條規定，而根據「環評法」第20條規定，提出的文書明知為不實之事項而記載者，得處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣3萬元以下罰金，如果環境部以不實資料來審查四接案，將依法告發評估書件撰寫的相關人士，如泰興公司、台電環保處等。

台電 四接 環團 環境部 環評

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