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家樂福自有品牌紅酒醋 食藥署檢出「漂白劑」超標

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
家福股份有限公司從法國輸入的紅酒醋，在邊境查驗發現亞硫酸氫鉀超標。圖／食藥署提供
家福股份有限公司從法國輸入的紅酒醋，在邊境查驗發現亞硫酸氫鉀超標。圖／食藥署提供

衛福部食藥署今公布，連鎖賣場「家樂福」從法國輸入的紅酒醋，被檢出亞硫酸鹽類漂白劑超標，違規產品450公斤全數退運或銷毀，邊境檢驗強度調高為20%至50%加強抽批；大江生醫從中國大陸輸入的大麥草粉，檢出未準用的農藥氟氯比代謝物，由於業者近年累計3批違規，在邊境維持逐批查驗，100%檢驗農藥殘留合格後才可以輸入。

食藥署今天公布最新邊境檢驗不合格產品清單，15項不合格品項中，「家福股份有限公司」，法國輸入的紅酒醋，在邊境查驗發現添加亞硫酸氫鉀0.02%，依據業者檢附文件，換算二氧化硫量約為每公斤0.107公克，依據「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」。  

食藥署北區管理中心主任鄭維智說，亞硫酸鹽類漂白劑，於其他加工食品用量，以二氧化硫殘留量計為每公斤0.03公克以下，必須退運或銷毀，針對「家福股份有限公司」在邊境由一般抽批查，抽驗比例調整為20%至50%加強抽批查驗，亞硫酸鹽類要用途為抗氧化及漂白，可以提升產品的保存，並呈現較佳的色澤，在酒類產品，也可達到停止持續發酵的用途。

另外，大江生醫股份有限公司從中國大陸輸入的大麥草粉，在邊境檢出殘留0.08ppm的農藥「氟氯比代謝物」，依據「農藥殘留容許量標準」，氟氯比代謝物為不得檢出，是以檢測方法的定量極限0.05ppm為法規值，違規品項共100公斤全數退運或銷毀。  

鄭維智說，大江生醫去年5月和7月，共在邊境被攔截2批大麥苗粉，加上今天的大麥草粉，近一年已累計3批相關品項違規，食藥署針對「大江生醫股份有限公司」在邊境維持逐批查驗，也就是100%檢驗農藥殘留合格後才可以輸入。

食藥署今天公布的不合格產品15批，分別為日本鮮金柑、青椒；中國大陸辣椒乾、吸管、大麥草粉；越南白菜心；印尼月桂葉、調味料、白胡椒粒；法國紅酒醋；埃及薄荷葉、綜合香料；印度咖哩粉；巴拉圭白芝麻；智利紅櫻桃。

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