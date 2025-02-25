四接環評明登場 基隆潛水教練表態同意

環境部明日將舉行基隆協和電廠四接環評大會，基隆潛水教練共同表示，相較1.0、2.0海域生態豐富，3.0東移填海方案靠近沿海沙地，海下生態豐富度不高，多為鵝卵石等，較不衝擊生態，因此贊成四接3.0方案。

基隆協和電廠四接經6年環評審查，從1.0最大占地趨近梯形29.25公頃，2.0占地縮小為三角形18.6公頃，至3.0東移填海14.5公頃。

活塞教練王銘祥表示，當初反對四接案，因為看見台電改變，轉而支持3.0東移方案，方案中海域迴避大海扇、珊瑚港等生態熱點，轉移至生態較差的沙地填地。

王銘祥說，用14公頃沙地換取人工礁，營造生物多樣性，是很值得的，台灣沿海不缺沙地，若繼續反對，恐成為極端環保主義，不利台灣發展。

針對反對四接學者陳昭倫說，人工營的生態只是「半殘生態系」。藍波潛水社總教練張柏祥表示，站在觀光角度而言，只要有豐富生物群聚，就是發展海洋觀光的寶庫，並不在乎是否為人工營造成果。

東北角潛導鳥哥說，去年曾到協和電廠附近海域潛水，對比東移後的水下生態，2.0方案範圍的珊瑚巷有一道海葵牆，而3.0規避了珊瑚巷、海葵牆等，若後續台電執行珊瑚復育計畫，協和電廠前方海域有機會成為東北角下個熱門潛點，同時也能解決供電問題。

水下攝影導演袁緒虎表示，過去在外木山拍電影，這幾年陸續也有在這片海域潛水、拍片，協和電廠海域並非主要潛場，東移後3.0填地生態豐富性並不高，四接堤防建設完成後將對周邊海陽生態形成遮蔽作用，建設是為了讓環境變得更好，為了更好環境所以需要建設。