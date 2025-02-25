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強化風力動態 氣象署3月試辦「陸上強風特報鄉鎮燈號」

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
為讓民眾更精確掌握強風資訊，氣象署規畫自今年3月起試辦「陸上強風特報鄉鎮燈號」。圖／中央氣象署提供
為讓民眾更精確掌握強風資訊，氣象署規畫自今年3月起試辦「陸上強風特報鄉鎮燈號」。圖／中央氣象署提供

中央氣象署過去發布強風特報僅針對縣市，為讓民眾更精確掌握強風資訊，規畫自今年3月起試辦「陸上強風特報鄉鎮燈號」，除持續提供縣市強風特報，更進一步提供縣市轄區內鄉鎮市區的強風資訊，並以黃、橙、紅三色燈號來區分。

中央氣象署預報中心主任陳怡良表示，台灣氣候受季風影響，加上地形多樣及特殊的海陸分布，使沿海地區及離島經常面臨強風威脅，特別在秋冬至春季（10月至隔年4月）東北季風盛行時，強風現象最為頻繁。

5至9月則因西南季風及颱風影響，也時有強風發生，尤其颱風侵襲期間，強風常延伸至內陸地區，對各地造成不同程度的危害。

陳怡良指出，過去氣象署主要對陣風達10級以上的強風事件發布陸上強風特報，但這些以縣市單一風力標準的預警方式，無法完整呈現其轄區內各分區的風力差異，因此，氣象署將於今年3月起，試辦發布更精緻的路上強風特報鄉鎮燈號資訊，以黃、橙、紅三色燈號來區分不同等級的強風。

黃燈為平均風速達6級以上或陣風達8級以上，提醒保持警覺；橙燈是當平均風速達9級以上或陣風達11級以上，需提高警覺並注意安全；紅燈是當平均風速達12級以上或陣風達14級以上，需立即於室內避風並加強防範。

陳怡良表示，民眾可透過氣象署官方網站、生活氣象App或臉書粉絲團「報天氣」，查詢各鄉鎮市區的強風燈號發布情形，民眾可依據燈號分級標準，採取適當防範措施。

今年試辦期間，氣象署也將蒐集回饋意見，並進行滾動式檢討調整，精進強風相關警示服務，以協助民眾了解在地強風及應對。

為讓民眾更精確掌握強風資訊，氣象署規畫自今年3月起試辦「陸上強風特報鄉鎮燈號」。圖／中央氣象署提供
為讓民眾更精確掌握強風資訊，氣象署規畫自今年3月起試辦「陸上強風特報鄉鎮燈號」。圖／中央氣象署提供
為讓民眾更精確掌握強風資訊，氣象署規畫自今年3月起試辦「陸上強風特報鄉鎮燈號」。圖／中央氣象署提供
為讓民眾更精確掌握強風資訊，氣象署規畫自今年3月起試辦「陸上強風特報鄉鎮燈號」。圖／中央氣象署提供
為讓民眾更精確掌握強風資訊，氣象署規畫自今年3月起試辦「陸上強風特報鄉鎮燈號」。圖／中央氣象署提供
為讓民眾更精確掌握強風資訊，氣象署規畫自今年3月起試辦「陸上強風特報鄉鎮燈號」。圖／中央氣象署提供

東北季風 氣象署 颱風

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