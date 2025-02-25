強化風力動態 氣象署3月試辦「陸上強風特報鄉鎮燈號」
中央氣象署過去發布強風特報僅針對縣市，為讓民眾更精確掌握強風資訊，規畫自今年3月起試辦「陸上強風特報鄉鎮燈號」，除持續提供縣市強風特報，更進一步提供縣市轄區內鄉鎮市區的強風資訊，並以黃、橙、紅三色燈號來區分。
中央氣象署預報中心主任陳怡良表示，台灣氣候受季風影響，加上地形多樣及特殊的海陸分布，使沿海地區及離島經常面臨強風威脅，特別在秋冬至春季（10月至隔年4月）東北季風盛行時，強風現象最為頻繁。
5至9月則因西南季風及颱風影響，也時有強風發生，尤其颱風侵襲期間，強風常延伸至內陸地區，對各地造成不同程度的危害。
陳怡良指出，過去氣象署主要對陣風達10級以上的強風事件發布陸上強風特報，但這些以縣市單一風力標準的預警方式，無法完整呈現其轄區內各分區的風力差異，因此，氣象署將於今年3月起，試辦發布更精緻的路上強風特報鄉鎮燈號資訊，以黃、橙、紅三色燈號來區分不同等級的強風。
黃燈為平均風速達6級以上或陣風達8級以上，提醒保持警覺；橙燈是當平均風速達9級以上或陣風達11級以上，需提高警覺並注意安全；紅燈是當平均風速達12級以上或陣風達14級以上，需立即於室內避風並加強防範。
陳怡良表示，民眾可透過氣象署官方網站、生活氣象App或臉書粉絲團「報天氣」，查詢各鄉鎮市區的強風燈號發布情形，民眾可依據燈號分級標準，採取適當防範措施。
今年試辦期間，氣象署也將蒐集回饋意見，並進行滾動式檢討調整，精進強風相關警示服務，以協助民眾了解在地強風及應對。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言