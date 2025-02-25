台61線辦理路面改善工程 北上121K通霄匝道明起封閉

交通部公路局為辦理台61線北上121K通霄一出口匝道路面改善工程，明（26日）上午8點起封閉北上121K通霄一出口匝道，至27日下午6點解除封閉，作業期間為維護用路人安全將禁止車輛由該匝道進入，請用路人行經施工區域時遵循交通引導行駛並減速慢行。

公路局中區養護工程分局苗栗工務段表示，封閉期間欲從通霄一出口匝道(121K)離開台61線之車輛，可先由大甲出口匝道(134K)離開，經由台61線橋下慢車道行駛在南勢溪堤接中山路接回通霄聯絡道；或往前由新埔出口匝道(115K)離開，經由新埔日落大道連絡道轉替代道路台1線，折返南下往通霄連絡道行駛。

施工封閉期間，請用路人依現場施工標誌及人員指揮行駛，如遇雨天不施工，施工動態訊息，請收聽FM94.5警廣台中分台路況廣播，或查詢本局網頁訊息公告及智慧化省道即時資訊服務網。